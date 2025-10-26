Live voetbal

Wouter Goes betaalt miljoen euro voor appartement in Amsterdam-Zuid

AZ-verdediger Wouter Goes
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
26 oktober 2025, 07:55

Wouter Goes heeft een appartement gekocht in Amsterdam-Zuid, zo weet Bekende Buren. De verdediger van AZ betaalde daar een bedrag van 1.050.000 euro voor en keert nu dus terug naar de stad waar hij is geboren.

Goes is een van de meestbesproken spelers op de Nederlandse velden. De speler van AZ is niet alleen een talentvolle verdediger, maar haalt met zijn gedrag ook het bloed onder de nagels vandaan bij zijn tegenstanders. Vorige week was hij nog in het nieuws, nadat hij het tijdens Ajax - AZ (0-2) flink aan de stok kreeg met Wout Weghorst.

Op persoonlijk vlak gaat het Goes voor de wind, zo weet Bekende Buren. De 21-jarige rechtspoot heeft namelijk een appartement gekocht in Amsterdam-Zuid en keert daarmee terug naar zijn geboortestad. Voor de woning in de Rivierenbuurt betaalde Goes een bedrag van ruim een miljoen euro, maar hij nam er een hypotheek van 1.237.500 euro op. Het lijkt er dus op dat de verdediger nog het nodige gaat laten doen aan het appartement.

De nieuwe woning van Goes heeft een woonoppervlakte van 55 vierkante meter en beschikt over twee slaapkamers, een woonkamer met veel lichtinval en een balkon over de volledige breedte van het appartement. In de badkamer heeft de verdediger beschikking over een inloopdouche en een modern wastafelmeubel.

Foto’s van appartement Goes

Appartement Goes 1
© Bekende Buren
Appartement Goes 2
© Bekende Buren
Appartement Goes 3
© Bekende Buren
Appartement Goes 4
© Bekende Buren
Appartement Goes 5
© Bekende Buren
Appartement Goes 6
© Bekende Buren
Appartement Goes 7
© Bekende Buren
Appartement Goes 8
© Bekende Buren
Appartement Goes 9
© Bekende Buren
Sparta010
139 Reacties
762 Dagen lid
661 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

1 miljoen voor dat kraakpand? Nou veel plezier ermee dan maar.

ERIMIR
3.851 Reacties
475 Dagen lid
38.346 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet normaal voor een piepklein appartementje, de buitenkant lijkt een beetje op een achterbuurt. ik zou ff verder kijken, Goes.

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
9
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Groningen
10
2
18
5
Ajax
9
5
16

Complete Stand

