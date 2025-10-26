heeft een appartement gekocht in Amsterdam-Zuid, zo weet Bekende Buren. De verdediger van AZ betaalde daar een bedrag van 1.050.000 euro voor en keert nu dus terug naar de stad waar hij is geboren.

Goes is een van de meestbesproken spelers op de Nederlandse velden. De speler van AZ is niet alleen een talentvolle verdediger, maar haalt met zijn gedrag ook het bloed onder de nagels vandaan bij zijn tegenstanders. Vorige week was hij nog in het nieuws, nadat hij het tijdens Ajax - AZ (0-2) flink aan de stok kreeg met Wout Weghorst.

Op persoonlijk vlak gaat het Goes voor de wind, zo weet Bekende Buren. De 21-jarige rechtspoot heeft namelijk een appartement gekocht in Amsterdam-Zuid en keert daarmee terug naar zijn geboortestad. Voor de woning in de Rivierenbuurt betaalde Goes een bedrag van ruim een miljoen euro, maar hij nam er een hypotheek van 1.237.500 euro op. Het lijkt er dus op dat de verdediger nog het nodige gaat laten doen aan het appartement.

De nieuwe woning van Goes heeft een woonoppervlakte van 55 vierkante meter en beschikt over twee slaapkamers, een woonkamer met veel lichtinval en een balkon over de volledige breedte van het appartement. In de badkamer heeft de verdediger beschikking over een inloopdouche en een modern wastafelmeubel.

Foto’s van appartement Goes

© Bekende Buren

