Danny Makkelie ligt onder vuur na een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en AZ (0-1). De scheidsrechter gaf in het tweede bedrijf AZ-verdediger een 'duwtje', omdat hij helemaal klaar was met het gedrag van de verdediger.

In de 78e minuut vond het bijzondere moment plaats. Sparta kreeg een corner en spits Tobias Lauritsen kreeg, niet voor het eerst in de wedstrijd, te maken met een vervelende Wouter Goes. De verdediger pakte de Noorse spits regelmatig vast. Dat gebeurde ook nadat Goes van scheidsrechter Makkelie een gele kaart had gekregen.

Vervolgens had de arbiter uit Rotterdam er schoon genoeg van en stapte hij boos op Goes af. De arbiter geeft de veelbesproken speler een flinke zet met beide handen vooruit. Goes werd vervolgens even door ploeggenoten gekalmeerd en gedroeg zich, in ieder geval voor deze corner, daarna wel naar behoren.

Makkelie krijgt kritiek

Het moment komt Makkelie op veel kritiek te staan. Voetbalsupporters vinden het namelijk niet kunnen dat een scheidsrechter een duw geeft aan een voetballer: "Dit is walgelijk", schrijft een AZ-supporter op X. "Draai de rollen om bij Makkelie en Goes en Goes krijgt een paar weken schorsing..", oordeelt een ander.

AZ-supporters hopen op maatregelen vanuit de KNVB: "Ik mag hopen dat Makkelie geschorst wordt", schrijft iemand op X. "Makkelie laat zich ook wel kennen zeg", oordeelt een ander.

