Danny Makkelie krijgt forse kritiek, nadat hij AZ-verdediger Wouter Goes een duw geeft

Danny Makkelie Wouter Goes
Foto: © Imago/realtimes
2 november 2025, 18:13

Danny Makkelie ligt onder vuur na een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en AZ (0-1). De scheidsrechter gaf in het tweede bedrijf AZ-verdediger Wouter Goes een 'duwtje', omdat hij helemaal klaar was met het gedrag van de verdediger.

In de 78e minuut vond het bijzondere moment plaats. Sparta kreeg een corner en spits Tobias Lauritsen kreeg, niet voor het eerst in de wedstrijd, te maken met een vervelende Wouter Goes. De verdediger pakte de Noorse spits regelmatig vast. Dat gebeurde ook nadat Goes van scheidsrechter Makkelie een gele kaart had gekregen.

Vervolgens had de arbiter uit Rotterdam er schoon genoeg van en stapte hij boos op Goes af. De arbiter geeft de veelbesproken speler een flinke zet met beide handen vooruit. Goes werd vervolgens even door ploeggenoten gekalmeerd en gedroeg zich, in ieder geval voor deze corner, daarna wel naar behoren.

Makkelie krijgt kritiek

Het moment komt Makkelie op veel kritiek te staan. Voetbalsupporters vinden het namelijk niet kunnen dat een scheidsrechter een duw geeft aan een voetballer: "Dit is walgelijk", schrijft een AZ-supporter op X. "Draai de rollen om bij Makkelie en Goes en Goes krijgt een paar weken schorsing..", oordeelt een ander.

AZ-supporters hopen op maatregelen vanuit de KNVB: "Ik mag hopen dat Makkelie geschorst wordt", schrijft iemand op X. "Makkelie laat zich ook wel kennen zeg", oordeelt een ander.

Vind jij de kritiek op Danny Makkelie terecht?

Sparta - AZ

Sparta Rotterdam
0 - 1
AZ
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
10
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

