AZ is veel te sterk voor FC Drita en zet belangrijke stap naar knock-outfase Conference League

AZ heeft donderdagavond zonder moeite afgerekend met FC Drita. In Pristina (Kosovo) won de ploeg van Maarten Martens met 0-3, dankzij doelpunten van Mijnans, Jensen en invaller Sadiq. De Alkmaarders waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij en legden bij vlagen verzorgd combinatiespel op de mat, al liet de score dat niet altijd zien. Met negen punten, en nog een duel met Jagiellonia te gaan, heeft AZ goede papieren om de knock-outfase te bereiken.

Sterke start in Kosovo

AZ begon scherp, al kwam het in de tweede minuut goed weg toen Owusu-Oduro een lage voorzet losliet. Daarna namen de bezoekers steeds meer het initiatief. Parrott kreeg vroeg een mogelijkheid, maar miste volledig. De verdiende openingstreffer viel in de zeventiende minuut en was er één om in te lijsten: via Smit en Jensen tikte AZ zich fraai door de Drita-defensie heen, waarna Mijnans uit de draai koelbloedig afrondde, 0-1.

AZ bleef de betere ploeg en kreeg via De Wit, Patati, Penetra en Parrott kansen op meer. Toch bleef het tempo iets te laag om écht door te drukken, waardoor de marge tot aan de rust één goal bleef.

AZ beslist het duel

Na rust was het spel slordiger aan beide kanten. Mijnans kopte nog net over, maar verder gebeurde er weinig tot het moment in de 58ste minuut waarop AZ het duel besliste. Opnieuw had Smit een hoofdrol: hij legde af op Jensen, die in de korte hoek raak schoot: 0-2.

Drita wisselde fors, maar kon AZ geen moment in gevaar brengen. Martens bracht daarna een volledig nieuwe voorhoede. De invallers lieten zich meteen gelden: Sin schoot zwak, Sadiq mikte hard naast, maar de Alkmaarders bleven jagen op de derde treffer. Die viel alsnog in de 90ste minuut. De Wit gaf een perfecte voorzet, Sadiq stond volledig vrij en knikte uitstekend binnen: 0-3. AZ boekte zo een zakelijke, overtuigende Europese overwinning en zette een nieuwe stap richting de knock-outfase.