Van der Gijp beticht De Jong van glasharde leugen

heeft in een recent interview glashard gelogen, zo beweert René van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. De aanvoerder van PSV beweerde geen idee te hebben waardoor de ineenstorting van zijn ploeg is gekomen, maar dat is volgens Van der Gijp onmogelijk.

Na een ijzersterke eerste seizoenshelft stortte PSV na de winterstop helemaal in elkaar. Een ruime voorsprong op Ajax verdampte compleet, waarna de Amsterdammers op een gegeven moment zelfs negen punten voor stonden. In een recent interview met Voetbal International werd De Jong gevraagd naar de spectaculaire ineenstorting van de Eindhovenaren, waarbij hij aangaf er niet echt een verklaring voor te hebben.

Van der Gijp geeft aan begrip te hebben voor de keuze van De Jong om dit te zeggen. “Maar hij weet het wel”, wijst de oud-buitenspeler met een beschuldigende vinger naar de PSV-spits. “Als jij die gasten íédere dag meemaakt in de kleedkamer en op het trainingsveld, dan weet jij waar het aan gelegen heeft. Dat weet jij.”

Datzelfde geldt ook voor Peter Bosz, zo stelt Martijn Krabbendam. De oefenmeester van PSV heeft ook aangegeven niet te weten waardoor zijn ploeg ineens zo zwak speelde. “Bij de eerste wedstrijd, om de Johan Cruijff Schaal, zei hij al: we moeten oppassen, het gaat allemaal een beetje te makkelijk”, stelt de journalist. Wim Kieft heeft toch wel begrip voor PSV en noemt de gemakzucht ‘onvermijdelijk’. Dat er nu zo’n nadruk wordt gelegd op het te laat komen van spelers van PSV, vindt de oud-spits ook volstrekte onzin. “Je kan wel eens een keer te laat komen, toch?”, vraagt hij zich hardop af. Of Kieft zelf wel eens te laat is geweest als speler? “Ongetwijfeld wel een keer, maar niet vaak.”

