Ihattaren noemt echte reden achter ineenstorting PSV

De spelers van PSV zijn allemaal van mening dat ze zelf het belangrijkste zijn, zo concludeert . Volgens het voormalig talent van de Eindhovenaren spelen te veel spelers van de regerend landskampioen voor zichzelf, waardoor het elftal na de winterstop volledig is ingestort.

In de tweede seizoenshelft is PSV op sensationele wijze ineengestort. Halverwege de competitie stond de ploeg van Peter Bosz bovenaan in de Eredivisie, met een voorsprong van zes punten op nummer twee Ajax. Met nog vijf duels te gaan zijn het de Amsterdammers die aan kop gaan, met negen punten meer dan PSV. Daardoor lijkt de ploeg van Francesco Farioli dit seizoen weer het kampioenschap te gaan pakken.

De ineenstorting van PSV is al maanden het onderwerp van gesprek in Nederland, maar een duidelijke conclusie waar het door komt is nog niet getrokken. In het programma Matchday van Supergaande geeft Ihattaren aan de oorzaak van het probleem bij PSV wel te weten. “Eerlijk is eerlijk, ze hebben nu een beter elftal dan wij toen hadden”, maakt de linkspoot de vergelijking met zijn tijd in Eindhoven. “Wij hadden vier, vijf spelers die hard waren, de rest moest ondersteunend zijn.”

Spelers van PSV gunnen elkaar niets

Dat is nu niet meer het geval bij PSV. “Spelers die je belangrijk moet maken, iedereen vindt dat hij in de zomer weg moet”, constateert Ihattaren het probleem in de selectie van PSV. “Je ziet soms dat ze elkaar expres de bal niet geven. Ze gunnen elkaar niets meer. Veel boys vinden dat ze in de zomer wegmoeten. Je hebt er te veel: Schouten, Veerman, Noa (Lang, red.), Tillman”, somt hij op. “Je weet, als je de bal aan Noa of Tillman geeft, is het klaar. Maar iedereen wil die eindpass geven.”

