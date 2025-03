De kogel is door de kerk: belangrijk besluit genomen over toekomst Mohamed Ihattaren

RKC Waalwijk heeft het contract van met een jaar verlengd, weet Bob Hermus van het Algemeen Dagblad. De smaakmaker van RKC beschikte over een optie in zijn contract die door de club is gelicht.

RKC bevindt zich nog altijd onder de degradatiestreep in de Eredivisie, maar is met een belangrijke Ihattaren nog zeker niet uitgestreden. De oud-speler van Ajax en PSV is in de loop van het seizoen steeds meer gaan spelen en maakte tot nu toe drie goals en gaf twee assists voor de nummer zeventien van de Eredivisie.

Ihattaren krijgt na zijn prestaties het vertrouwen van zijn club, die de optie tot verlengen licht, volgens het AD. De 23-jarige aanvallende middenvelder ligt nu tot medio 2026 vast bij de Waalwijkers.

Het is nog wel de vraag of Ihattaren blijft bij RKC, nadat hij eerder deze maand aangaf dat eventuele degradatie ook meespeelt in zijn toekomstplannen. Ihattaren vertelde bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie ook dat meerdere clubs zich voor hem hebben gemeld bij zijn zaakwaarnemer, José Fortes Rodriguez. Mocht de dragende kracht van RKC de overstap naar een andere club maken, dan kan zijn club er na de contractverlenging in ieder geval een bedrag aan overhouden.

