Oranje of Marokko voor Ihattaren: 'Er is interesse'

bevestigt dat er interesse is vanuit Jong Oranje, bij Goedemorgen Eredivisie. De 23-jarige gaat in op de toekomst van zijn interlandloopbaan en een eventuele keuze tussen Nederland en Marokko.

Als Ihattaren zijn ontwikkeling voortzet, dan komt interlandvoetbal wel weer in zicht. Het is dan echter nog de vraag voor welk land hij uitkomt. De sterspeler van RKC Waalwijk vertelt aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie over het contact met Jong Oranje, daags na de bekendmaking van de voorselectie, waar hij geen deel van uitmaakt.

"Ja, die hebben me benaderd, maar het was via via gegaan. Ze zijn bij mij zaakwaarnemer terechtgekomen. Van hem heb ik gehoord dat er interesse was, José Fortes Rodriguez. Ook vanuit de trainerskamer binnen RKC. Ik heb uiteindelijk nog niet zelf met ze gesproken. Maar ik focus me er totaal niet op."

Als presentator Milan van Dongen vraagt of Ihattaren wel zou willen spelen voor Jong Oranje, antwoordt de RKC'er: "Natuurlijk, het is een mooi podium om mezelf te laten zien. Om voor het Nederlands elftal te spelen. Ik heb er totaal niet op gefocust. Ik ben er gewoon niet mee bezig."

Ihattaren begint zelf over het dilemma waar hij in de toekomst mogelijk voor komt te staan: "Nederland of Marokko, dat maakt mij niet uit. Ik wil gewoon voetballen. Ik voel me vereerd dat er interesse is. Maar, ja. Ik moet me eerst gaan focussen op RKC."

“Het is nog maar de voorselectie”, geeft Van Dongen aan, omdat de definitieve selectie nog kan afwijken. Ihattaren geeft de presentator gelijk: “Precies.”

