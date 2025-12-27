Valencia CF maakt bedroefd melding van het overlijden van Fernando Martín, de trainer van het tweede vrouwenelftal. De 44-jarige coach is bij een tragisch ongeval in Indonesië om het leven gekomen met drie van zijn vier kinderen.

Martín kende een bescheiden carrière in de lagere regionen van het Spaanse profvoetbal en was tegenwoordig trainer van Valencia Fememino B. Hij bracht de winterstop met zijn vrouw en vier kinderen door in Indonesië. Daar ging het bij een tocht met een toeristenboot gruwelijk mis.

The Sun schrijft dat de boot, met behalve het gezin Martín nog elf andere personen aan boord, door heftige weersomstandigheden in de problemen kwam in de buurt van Labuan Bajo. Zeven opvarenden, waaronder Martíns vrouw Andrea en hun zevenjarige dochter Mar, konden worden gered. Voor de trainer zelf en zijn drie andere kinderen, die respectievelijk 12, 10 en 9 jaar oud waren, kwam de hulp te laat. De autoriteiten zouden momenteel bezig zijn hun stoffelijke overschotten uit het water te halen.

Valencia bevestigt het heengaan van Martín en zijn kinderen in een korte verklaring op X. De club schrijft 'diep bedroefd' te zijn door hun overlijden en betuigt steun en medeleven aan de nabestaanden, Martíns vrienden en collega's en de speelsters van de vrouwentak. Ook competitiegenoot Real Madrid heeft inmiddels zijn medeleven betuigd in een officiële verklaring op de clubsite.