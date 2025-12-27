Live voetbal 5

Valencia rouwt: vrouwencoach Fernando Martín (44) en drie van zijn kinderen overleden in Indonesië

Stadion Mestalla van Valencia CF
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
27 december 2025, 16:31

Valencia CF maakt bedroefd melding van het overlijden van Fernando Martín, de trainer van het tweede vrouwenelftal. De 44-jarige coach is bij een tragisch ongeval in Indonesië om het leven gekomen met drie van zijn vier kinderen.

Martín kende een bescheiden carrière in de lagere regionen van het Spaanse profvoetbal en was tegenwoordig trainer van Valencia Fememino B. Hij bracht de winterstop met zijn vrouw en vier kinderen door in Indonesië. Daar ging het bij een tocht met een toeristenboot gruwelijk mis.

Artikel gaat verder onder video

The Sun schrijft dat de boot, met behalve het gezin Martín nog elf andere personen aan boord, door heftige weersomstandigheden in de problemen kwam in de buurt van Labuan Bajo. Zeven opvarenden, waaronder Martíns vrouw Andrea en hun zevenjarige dochter Mar, konden worden gered. Voor de trainer zelf en zijn drie andere kinderen, die respectievelijk 12, 10 en 9 jaar oud waren, kwam de hulp te laat. De autoriteiten zouden momenteel bezig zijn hun stoffelijke overschotten uit het water te halen.

Valencia bevestigt het heengaan van Martín en zijn kinderen in een korte verklaring op X. De club schrijft 'diep bedroefd' te zijn door hun overlijden en betuigt steun en medeleven aan de nabestaanden, Martíns vrienden en collega's en de speelsters van de vrouwentak. Ook competitiegenoot Real Madrid heeft inmiddels zijn medeleven betuigd in een officiële verklaring op de clubsite.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Celta de Vigo viert een goal van Williot Swedberg tegen Real Madrid

Real morst kostbare punten in achtervolging op Barcelona na wondergoal Williot Svedberg (Celta)

  • zo 7 december, 23:03
  • 7 dec. 23:03
Foto van FC Barcelona-speler Frenkie de Jong met zijn handen in zijn zij, op de achtergrond Raphinha

Frenkie de Jong ontbreekt bij FC Barcelona wegens 'familieomstandigheden'

  • za 29 november, 15:30
  • 29 nov. 15:30
Fermin Lopez

Feestelijke terugkeer voor Barcelona in Camp Nou tussen de kranen en steigers

  • za 22 november, 18:18
  • 22 nov. 18:18
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
15
Rayo
17
-7
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia
17
-10
16
18
Girona
17
-18
15
19
Oviedo
17
-19
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel