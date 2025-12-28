AZ niet akkoord met bod van 60 (!) miljoen euro op Kees Smit (19)

De kans dat Kees Smit (19) dit seizoen nog vertrekt uit de Eredivisie, lijkt klein. De talentvolle middenvelder heeft volgens transferspecialist Fabrizio Romano meerdere aanbiedingen op zak, maar blijft waarschijnlijk bij AZ. De Alkmaarders – die naar verluidt meer dan zestig miljoen euro verlangen voor het talent – willen in de zomer van 2026 pas kijken naar een uitgaande transfer.
The Athletic wist zaterdag te melden dat vijf Europese grootmachten concreet in de markt zijn voor Smit. Het medium noemde Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Newcastle United en Borussia Dortmund, die te horen kregen dat de negentienjarige middenvelder een prijskaartje van zo’n zestig miljoen euro heeft.
In een YouTube-video vertelt Romano dat AZ niet van plan is om de sterkhouder deze winter al te verkopen: “Als je in de media leest over 45 à 50 miljoen voor Kees Smit, kan ik je nu garanderen: AZ zal hem absoluut niet voor dat bedrag verkopen. Er is veel meer nodig. Bronnen vertellen mij dat AZ al een voorstel heeft ontvangen dat uiteindelijk op kon lopen tot zestig miljoen euro. En AZ zei nee”, sprak de Italiaan.
Over interesse heeft Smit echter helemaal niets te klagen: “Heel veel clubs willen hem hebben. Real Madrid, alle Engelse topclubs... Hij gaat zeker naar een top, top, topclub, maar er is geen deal voor januari”, aldus Romano.
De negentienjarige Smit kwam dit seizoen al tot 27 optredens in het shirt van AZ en ligt nog tot medio 2028 vast in het AFAS Stadion. Tegenover De Telegraaf liet de Nederlander zich ook al uit over zijn toekomst. Smit hoopt AZ over anderhalf jaar te kunnen verlaten voor een recordbedrag.
Ze bieden hooguit 20 miljoen voor zo n speler met talent die niet in get nationaal team zit en alleen eredivisie speelt
