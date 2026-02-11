Go Ahead Eagles is er voor de zeventiende keer op rij niet in geslaagd een wedstrijd te winnen. De in crisis verkerende club uit Deventer kwam woensdagavond in de inhaalwedstrijd tegen sc Heerenveen onthutsend zwak voor de dag en verloor met 1-3. Melvin Boel, die toch al zwaar onder vuur ligt, koos in de tweede helft voor een opvallende ingreep.

Go Ahead won afgelopen seizoen nog de KNVB Beker en pakte knap zeven punten in de competitiefase van de Europa League, maar in de Eredivisie gaat het allesbehalve goed met de Deventenaren. Het thuisduel met Heerenveen moest voor de ommekeer zorgen, maar daar was eigenlijk geen moment sprake van.

Het niveau van Go Ahead was in de eerste helft schrikbarend laag, al wist Heerenveen daar nauwelijks van te profiteren. De ploeg van Boel leek in de rust wakker geschud, want na de pauze begon Go Ahead fel. Dat leidde tot de verrassende 1-0 van linksback Julius Dirksen, die profiteerde van een verkeerde inschatting van Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer.

Spits als linksback

Lang kon Dirksen niet genieten van zijn treffer, want direct na de openingstreffer moest hij zich laten vervangen. Boel koos vervolgens opvallend genoeg voor spits annex vleugelaanvaller Thibo Baeten als vervanger op de linksbackpositie. Die keuze pakte niet goed uit. Lasse Nordås zorgde namens Heerenveen al snel voor de gelijkmaker.

De Friezen drukten door. Tien minuten na de 1-1 maakte Nordås ook zijn tweede van de avond. Rechtsback Alfons Sampsted, die in Deventer de vertrokken Mats Deijl moet doen vergeten in De Adelaarshorst, werd kinderlijk eenvoudig uitgespeeld, waarna de spits de 1-2 binnenschoot.

Hoewel Go Ahead uit een corner – opnieuw na matig optreden van Klaverboer – nog dichtbij de gelijkmaker was, gooide Heerenveen het duel definitief in het slot. Jacob Trenskow omspeelde de tot linksback omgeturnde Baeten eenvoudig en bepaalde de eindstand op 1-3. Op de tribunes klonken vervolgens harde liederen richting Boel, namelijk 'Melvin Boel, oprotten'.