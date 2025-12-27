wil AZ binnen anderhalf jaar verruilen voor een grote club in het buitenland. Dat zegt de 19-jarige middenvelder in een interview met De Telegraaf. Smit denkt bovendien dat hij de Alkmaarders een recordbedrag op zou kunnen gaan leveren.

Smit brak in 2025 definitief door in het eerste elftal van AZ. Met Oranje Onder-19 werd hij bovendien Europees Kampioen. Op dat toernooi viel hij ook individueel in de prijzen: Smit eindigde met vijf doelpunten als gedeeld topscorer en werd bovendien uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. AZ verkocht Alireza Jahanbakhsh in de zomer van 2018 voor zo'n 23 miljoen euro aan het Engelse Brighton & Hove Albion, maar Smit hoopt de club een hoger bedrag op te gaan leveren dan de Iraniër destijds deed.

Bondscoach Ronald Koeman stak in november al de loftrompet over Smit, die hij nog niet oproep voor het 'grote' Oranje maar tijdens een persconferentie opeens vergeleek met zijn voormalige Barcelona-pupil Pedri. Koeman heeft bovendien aangegeven dat hij in zijn 26-koppige WK-selectie ruimte wil inruimen voor een aantal talenten die in zijn ogen 'de toekomst van Oranje' vormen. Smit aast op zo'n plek en beseft: "Als ik goed blijf spelen, maak ik denk ik wel een kans." Toch toont hij zich realistisch over zijn kansen op speeltijd: "Ik denk dat de stap naar Oranje nog wel groot is. Er lopen daar wel een paar hele goede middenvelders rond. Ik zal eerst bij een grotere club in de basis moeten staan om een kans te kunnen maken."

Smit wordt al langere tijd gelinkt aan een stap hogerop. The Athletic wist eerder deze week te melden dat Real Madrid de middenvelder op de korrel heeft, maar óók dat AZ liefst 60 miljoen euro voor hem zou willen ontvangen. Smit zou zijn stap mogelijk komende zomer al willen maken. Als De Telegraaf hem vraagt hoe lang hij nog speler van AZ denkt te zijn, antwoordt hij eerlijk: "Ik denk een half jaar, of anderhalf jaar. Daarna hoop ik wel een mooie stap gemaakt te hebben." Daarbij bevestigt hij dat hij zijn toekomst buiten Nederland ziet. En wat hij moet kosten? "Rond de 30 miljoen euro? Dan word ik de hoogst uitgaande transfer van AZ. Dat is mijn streven", zegt Smit.