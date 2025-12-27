De Fransman Clément Turpin is door de IFHHS uitgeroepen tot de beste scheidsrechter ter wereld in 2025. In maart van dit jaar speelde Turpin nog een hoofdrol bij de returnwedstrijd tussen Spanje en Nederland in de kwartfinales van de Nations League.

Nederland had op 20 maart in de heenwedstrijd in De Kuip een 2-2 gelijkspel uit het vuur gesleept tegen regerend Europees kampioen Spanje. Bij de return in Valencia, drie dagen later, kwam Oranje al binnen tien minuten op achterstand. Turpin speelde daarbij een hoofdrol: hij kende een penalty toe voor een vermeende overtreding van Jan Paul van Hecke op Mikel Oyarzabal, die de strafschop zelf benutte: 1-0. Na 90 minuten plus een halfuur verlenging stond er uiteindelijk een 3-3 gelijkspel op het bord, waarna de Spanjaarden in de noodzakelijk geworden penaltyserie hun plek in de halve finales opeisten.

Het besluit om Spanje een penalty toe te kennen kwam Turpin op veel kritiek van kijkers én analisten te staan. Zo vond Rafael van der Vaart het vooral 'slim gedaan' van Oyarzabal: "Die Spanjaarden gaan rollen en schreeuwen, met het stadion erachter", aldus de oud-international. Pierre van Hooijdonk voegde toe: "Is het niet zo dat hij Van Hecke eigenlijk blokt? Van Hecke leest wat er gaat gebeuren – dat die bal in één keer doorgetikt gaat worden – en ervoor wil komen", analyseerde de voormalige spits destijds. Ook de spelers van Oranje waren het duidelijk niet eens met de beslissing van Turpin: na het rustsignaal haalde zowel Van Hecke als doelman Bart Verbruggen verhaal bij de arbiter.

Turpin is desondanks door de International Federation of Football History & Statistics (IFHHS) uitgeroepen tot beste arbiter ter wereld over het voorbije kalenderjaar. De 43-jarige arbiter volgt daarmee landgenoot François Letexier op, die samen met de Pool Szymon Marciniak op de tweede plaats is geëindigd. In de top-tien komen geen Nederlandse scheidsrechters voor.