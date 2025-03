Turpin krijgt bakken met kritiek, twee Oranje-spelers sprinten naar hem toe buiten beeld

Scheidsrechter Clément Turpin ontvangt de nodige kritiek tijdens de wedstrijd tussen Spanje en Nederland in de Nations League. De strafschop die hij in de openingsfase toekende aan Spanje, leidt tot veel onbegrip op sociale media. Ook twee spelers van het Nederlands elftal uitten hun onvrede richting de arbiter.

In de zesde minuut van de wedstrijd eiste Turpin een hoofdrol op. De Franse scheidsrechter kende een ogenschijnlijk goedkope strafschop toe aan de Spanjaarden, nadat Jan Paul van Hecke Mikel Oyarzabal van achter verdedigde. Er leek niet veel aan de hand, maar toch volgde een strafschop, die uiteindelijk door Oyarzabal zelf werd benut: 0-1. De beslissing van Turpin leidde onmiddellijk tot ontzettend veel verontwaardiging bij diverse Nederlandse journalisten.

Van der Vaart en Van Hooijdonk over penalty Spanje

In de pauze van de wedstrijd zochten Van Hecke en doelman Bart Verbruggen de scheidsrechter op. Ze praatten in op Turpin, die het gesprek niet ontweek. In de studio van de NOS sprak Rafael van der Vaart van een ‘makkelijke’ penalty. “Het was ook wel een beetje slim gedaan (Oyarzabal, red.). Die Spanjaarden gaan rollen en schreeuwen, met het stadion erachter.” Pierre van Hooijdonk vulde aan: “Is het niet zo dat hij Van Hecke eigenlijk blokt? Van Hecke leest wat er gaat gebeuren – dat die bal in één keer doorgetikt gaat worden – en ervoor wil komen.”

Van der Vaart vroeg zich af of Van Hecke voor de bal had moeten komen. Van Hooijdonk kan zich daarin vinden. “Ja kan ook zeggen: blijf erachter en dan is er niks aan de hand.” Van der Vaart vulde aan: “Je weet dat een slimme spits hier gebruik van gaat maken.”

UEFA vindt Turpin topscheidsrechter

Turpin wordt door de UEFA ingeschaald als een topscheidsrechter. Hij was actief op het EK 2016, WK 2018, EK 2021, WK 2022 en EK 2024. Ook floot Turpin de Europa League-finale van 2021 en de Champions League-finale van 2022. In Nederland is hij met name bekend vanwege zijn rol in de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma op 26 februari 2015, toen hij rode kaarten gaf aan Mitchell te Vrede en reservekeeper Erwin Mulder en bovendien de wedstrijd een kwartier staakte.

