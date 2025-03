Nations League LIVE | Oranje gaat met 1-0 achterstand rusten

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de beslissende returnwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Het duel begint om 20.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in onderstaand liveblog.

Oranje speelde donderdag een uitstekende eerste wedstrijd tegen Spanje, maar wist zichzelf niet te belonen met een overwinning. Het werd 2-2 in De Kuip. Mocht het vanavond opnieuw gelijk worden, dan volgt een verlenging en eventueel nog een strafschoppenserie. De winnaar plaatst zich voor het zomerse Final Four-toernooi.