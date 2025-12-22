heeft volgens verschillende Britse media een breuk opgelopen in zijn linkerbeen. De Zweedse spits van Liverpool raakte geblesseerd tijdens het maken van het openingsdoelpunt tegen Tottenham Hotspur door een stevige tackle van .

Liverpool wist zaterdag met 1-2 te winnen van een negental van Tottenham Hotspur. De recordaankoop van The Reds had de ploeg van Arne Slot na 56 minuten spelen op voorsprong gezet, maar liep daarbij een ogenschijnlijk ernstige blessure op. Nadat de aanvaller de bal richting het doel had geschoten, werd zijn linkerbeen in een schaar genomen door Van de Ven. Isak bleef gehavend achter en moest zich na een behandeling laten wisselen. Direct werd gevreesd voor een ernstige blessure.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Liverpool de uitslag van het medisch onderzoek nog niet heeft gedeeld, weten verschillende Britse media de uitkomst al. Onder meer de doorgaans goed ingevoerde David Ornstein van The Athletic stelt dat Isak naar alle waarschijnlijkheid een beenbreuk heeft opgelopen. Dat zou betekenen dat Slot het enkele maanden zal moeten stellen zonder zijn topaankoop. Ook voor Graham Potter, de bondscoach van Zweden, komt de blessure slecht uit. Het Scandinavische land speelt in maart namelijk de play-offs om WK-deelname. Samen met Oekraïne, Polen en Albanië strijdt Zweden om een plek in de poule met Nederland, Japan en Tunesië.

Isak maakte afgelopen zomer voor een recordbedrag van 145 miljoen euro de overstap van Newcastle United naar Liverpool. De spits trainde lange tijd voor zichzelf bij zijn oude club, omdat hij niet meer welkom was nadat hij eiste dat Newcastle mee zou werken aan de transfer. Uiteindelijk kwam deze er toch van, maar tot dusver was Isak niet bepaald gelukkig in het rood. In zijn eerste zestien duels voor Liverpool scoorde de Zweed slechts drie keer en gaf hij een assist.