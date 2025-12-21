Live voetbal 4

Simons door het stof: ‘Virgil is mijn aanvoerder’

Xavi Simons van Tottenham Hotspur en Virgil van Dijk van Liverpool
Foto: © Imago
21 december 2025, 11:17

Xavi Simons heeft op Instagram zijn excuses aangeboden voor zijn overtreding op Virgil van Dijk. De speler van Tottenham Hotspur kreeg na een halfuur spelen een rode kaart in het duel met Liverpool na een charge op zijn landgenoot.

Tottenham Hotspur en Liverpool stonden zaterdagavond in Londen tegenover elkaar. Na een halfuur spelen ging Van Dijk naar het gras na een harde tackle van Simons. Scheidsrechter John Brooks besloot het af te doen met een gele kaart voor de Nederlandse aanvaller, maar na ingrijpen van de VAR werd er toch een rode kaart getoond.

Simons heeft na afloop van de wedstrijd op Instagram zijn excuses aangeboden. “Fouten gebeuren”, schrijft de 22-jarige rechtspoot in zijn Story. “Virg is mijn aanvoerder, ik zou hem of iemand anders nooit bewust pijn willen doen. Aan mijn teamgenoten, mijn trainer en de fans: ik neem mijn verantwoordelijkheid, het spijt me.”

De rode kaart voor Simons werd gegeven bij een stand van 0-0. In de tweede helft liep Liverpool uit naar 0-2, door goals van Alexander Isak en Hugo Ekitike. In de slotfase werd het nog spannend door de aansluitingstreffer van Richarlison, maar de gelijkmaker viel niet meer. In blessuretijd kwam Tottenham ook nog met negen man te staan, door een tweede gele kaart voor Cristian Romero.

