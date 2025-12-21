Simons gefileerd na rode kaart: ‘Liet zijn team in de steek met moment van waanzin’

vertolkte zaterdagavond een negatieve hoofdrol bij het duel tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (1-2). De Nederlander kreeg na een halfuur rood na een harde overtreding op Virgil van Dijk. De Britse pers velt een hard oordeel over het korte optreden van de zomeraanwinst van de Londenaren.

Tottenham ging zaterdag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Liverpool. De Londenaren eindigden het duel met negen man door rode kaarten voor Simons en Cristian Romero. Met name de kaart voor de Nederlander had invloed op de wedstrijd, aangezien deze al na een halfuur viel. “Spurs stond daardoor met tien man met nog tweederde van de wedstrijd te gaan”, schrijft The Athletic. “Ze moesten ver achteruit en proberen te counteren. Daar kwamen enkele goede kansen uit voort, maar die konden ze niet benutten.” De sportkrant zag dat de rode kaart de houding van het publiek veranderde. “Het leek alsof er een belegeringsmentaliteit heerste. Het publiek ging achter de spelers staan en waardeerde de pogingen om zich in te graven.”

Volgens The Guardian was de rode kaart voor Simons nooit gegeven in het tijdperk voor de VAR. “Het was zo’n moderne en irritante VAR-rode kaart”, schrijft de krant. “Het was onvermijdelijk zodra de videoscheidsrechter de slow motion-beelden bekeek. Simons had het rustiger aan moeten doen, maar het was eerder onbezonnen dan kwaadaardig.”

The Standard beoordeelt het optreden van Simons met een 2. “Hij is gestraft voor zijn late tackle en moet nu de volgende drie wedstrijden missen.” Van Express krijgt de Nederlander een 3. “Hij speelde aardig tot hij terecht van het veld werd gestuurd. Maakte geen kans om de bal te veroveren en liet zijn team in de steek in een moment van waanzin.” Volgens football.london was er ‘geen reden’ om deze tackle in te zetten op die positie en geeft Simons ook een 3.