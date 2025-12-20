Isak en Ekitike bezorgen Slot tegen negental Spurs derde zege op rij na rood Simons en Romero

Liverpool heeft zaterdagavond de derde zege op rij geboekt in alle competities. De ploeg van Arne Slot was dankzij doelpunten van en met 1-2 te sterk voor Tottenham Hotspur. De thuisploeg stond een uur lang met een man minder na een rode kaart voor en kwam in blessuretijd met negen te staan door rood voor . In de slotfase maakte Richarlison het nog spannend met de aansluitingstreffer.

Na zeges tegen Internazionale (0-1) in de Champions League en Brighton & Hove Albion (2-0) in de competitie ging Liverpool op bezoek bij Tottenham Hotspur op zoek naar de derde overwinning op rij. Beide ploegen waren in de openingsfase redelijk aan elkaar gewaagd, maar na een halfuur spelen veranderde het spelbeeld volledig. Simons liep op de helft van de bezoekers namelijk door op landgenoot Virgil van Dijk, waarbij hij zijn noppen vol in de kuit van de Liverpool-aanvoerder zette. Waar scheidsrechter John Brooks in eerste instantie slechts geel gaf, besloot hij om Simons na ingrijpen van de VAR toch van het veld te sturen.

De rode kaart zorgde ervoor dat Liverpool de touwtjes in handen kreeg. Dat leverde na 56 minuten spelen de openingstreffer op voor de ploeg van Slot. Na een fout in de opbouw van Tottenham kon Liverpool er razensnel uit en zette Florian Wirtz invaller Isak oog in oog met Guglielmo Vicario. De Zweedse spits schoot de bal vervolgens overtuigend in het doel. Daarbij liep hij echter wel een blessure op, waardoor hij direct werd vervangen.

Tien minuten later was het de andere spits, Ekitike, die de voorsprong verdubbelde. De Fransman kwam hoog bij een van richting veranderde voorzet en wist deze langs Vicario te knikken. Dit zorgde voor woede bij de spelers van Tottenham, aangezien de spits een duw leek te geven aan Romero. De goal bleef echter wel staan.

In de 83ste minuut was het Richarlison die de spanning terugbracht in de wedstrijd. Nadat Van Dijk volledig langs de bal schopte kwam deze voor de voeten van de Braziliaan, waarna het voor hem een koud kunstje bleek om zijn landgenoot Alisson te passeren. In de slotfase ging de thuisploeg met man en macht op zoek naar een gelijkmaker, maar uiteindelijk moest Tottenham het duel met negen man uitspelen. In de derde minuut van de blessuretijd kreeg Romero zijn tweede gele kaart, nadat hij een natrappende beweging maakte richting Ibrahima Konaté. Liverpool klimt met de zege voorlopig naar de vijfde plaats in de Premier League.