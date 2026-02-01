Live voetbal 5

Transfer van Geertruida naar Liverpool lijkt af te ketsen

Lutsharel Geertruida
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
1 februari 2026, 20:26

Arne Slot en Lutsharel Geertruida zullen voorlopig niet herenigd worden. De verdediger lijkt Sunderland niet te gaan verlaten, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano zondagavond.

Zondagochtend leek een transfer van Geertruida naar Liverpool nog in kannen en kruiken. Er werd zelfs gesproken over een persoonlijk akkoord tussen de oud-Feyenoorder en The Reds. De nieuwste berichten geven echter een ander beeld.

Volgens Romano kan Liverpool de plannen voor Geertruida voorlopig opbergen. Sunderland wil geen afscheid nemen van de 23-jarige verdediger, waardoor de hereniging met Slot bij Liverpool van de baan lijkt.

Liverpool zal nu elders moeten kijken, want de club wil het spelersmateriaal op de defensieve posities versterken. Geertruida stond hoog op het verlanglijstje, maar lijkt dus definitief niet naar Anfield te komen.

  Gisteren, 23:04
  Gisteren, 09:36
  30 jan. 18:00
Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

