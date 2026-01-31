Feyenoord lijkt zich geen zorgen te hoeven maken dat vlak voor het verstrijken van de transferdeadline nog vertrekt. De jonge rechtsback is in ieder geval geen kandidaat bij Liverpool, dat door de blessure van een extra optie zou kunnen gebruiken, aldus Fabrizio Romano.

Oranje-international Frimpong raakte afgelopen woensdag, in de afsluitende Champions League-wedstrijd tegen Qarabag (6-0), al na een paar minuten spelen geblesseerd. De rechtsback ging in tranen van het veld. Gevreesd werd dan ook voor een serieuze kwetsuur, maar trainer Arne Slot kwam gisteren (vrijdag) met een ietwat geruststellende mededeling: "Zijn blessure is niet zo erg als we dachten", zei Slot, die kon melden dat Frimpong vermoedelijk over enkele weken weer kan aansluiten.

Artikel gaat verder onder video

Desondanks hoopt Liverpool deze winter nog een extra optie op de rechtsbackpositie binnen te halen, aangezien behalve Frimpong ook zijn concurrent Conor Bradley geblesseerd is; zijn seizoen lijkt er door een zware knieblessure zelfs helemaal op te zitten. Gisteren (vrijdag) sijpelden vanuit Italië berichten door dat Denzel Dumfries (Internazionale) een optie zou zijn voor The Reds. Liverpool zou echter verschillende kandidaten op het oog hebben, zo wist Fabrizio Romano op zijn YouTube-kanaal te melden.

Zaterdagochtend komt Romano op X met de toevoeging dat Read (19) deze winter in ieder geval géén optie is voor Liverpool. "De Nederlander is momenteel nog een aantal weken uitgeschakeld met een blessure", licht de Italiaan toe. Read keerde eerde deze maand tegen sc Heerenveen (2-2) terug van een hamstringblessure die hem sinds half november van het veld hield, maar liep in die wedstrijd tegen een nieuwe kwetsuur op waardoor hij er voorlopig weer uit ligt. Liverpool heeft hem daarom van het lijstje voor deze winter geschrapt, wel zouden Bayern München en Manchester City op Read azen - maar zij zouden pas komende zomer willen toeslaan. Read verlengde in april vorig jaar zijn contract bij Feyenoord en ligt daardoor nog tot medio 2029 vast in De Kuip.