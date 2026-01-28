Live voetbal 1

Enorme zorgen om Frimpong, die in tranen het veld verlaat bij Liverpool

Jeremie Frimpong valt geblesseerd uit
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
28 januari 2026, 21:29   Bijgewerkt: 21:35

De slotronde van de competitiefase van de Champions League is voor Jeremie Frimpong uitgelopen op een nachtmerrie. De rechtsback van Liverpool raakte al na twee minuten geblesseerd tijdens de thuiswedstrijd tegen Qarabag, waarna hij in tranen het veld verliet. Tijdens zijn aftocht trok hij zijn hoofdband voor zijn betraande ogen.

Voor Frimpong zat de achtste en laatste speelronde van de competitiefase van het miljardenbal er al na twee minuten op. Nadat Qarabag-speler Abdellah Zoubir diep werd gestuurd en de Nederlander in de achtervolging moest, ging het mis.

Frimpong voelde direct dat er iets niet goed zat en stortte al hinkelend naar de grasmat. “Een dramatisch moment voor Frimpong”, becommentarieert Ziggo Sport-commentator Albert Mantingh het incident, terwijl de verdediger zijn armen voor het gezicht slaat. “Zorgen om de rechtervleugelverdediger van Liverpool”, vervolgt de verslaggever. Het gaat vermoedelijk om een spierblessure.

In zijn aftocht trok Frimpong zijn zwarte haarband voor de ogen om zijn tranen te verbergen. Niet voor het eerst dit seizoen raakte de Nederlander geblesseerd. In oktober liep hij al een hamstringblessure op, die hem zo’n zes weken aan de kant hield. Hoelang deze blessure zal duren, is nog niet bekend, maar het is te hopen dat het WK van komende zomer niet in gevaar komt.

Liverpool - Qarabağ

Liverpool
6 - 0
Qarabağ
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 25 jaar (10 dec. 2000)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
11
0
2024/2025
Leverkusen
33
5
2023/2024
Leverkusen
31
9
2022/2023
Leverkusen
34
8

