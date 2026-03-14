Tik voor KNVB: Banzuzi kiest onverwachts voor Congo-Kinshasa

14 maart 2026, 13:16
Devin Haen, Jayden Addai, Kees Smit, Ezechiel Banzuzi en Mats Rots bij Jong Oranje
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Content creator
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

De KNVB lijkt Ezechiel Banzuzi te kunnen vergeten als optie voor het Nederlands elftal. De middenvelder, die tien keer uitkwam voor Jong Oranje, heeft een oproep van Congo-Kinshasa Onder 23 geaccepteerd. Daarmee lijkt hij definitief niet voor Oranje te kiezen.

De voetbalbond van Congo-Kinshasa maakte vrijdagmiddag de selectie van het Onder 23-elftal bekend. Verrassend genoeg prijkte daarop de naam van Banzuzi, die zijn brood verdient bij RB Leipzig, als debutant. Hoewel hij hiermee zijn keuze voor het Afrikaanse land nog niet definitief vastlegt, lijkt de 21-jarige middenvelder wel zijn keuze te hebben gemaakt.

De beslissing van Banzuzi is enigszins opmerkelijk te noemen. In oktober vorig jaar sprak hij tegenover Mee Met Oranje namelijk nog de hoop uit met Nederland naar het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten te mogen. “Ik denk dat je altijd moet dromen. Hoe ver ik van Oranje sta, weet ik niet. Maar ik blijf altijd dromen”, liet de jongeling destijds weten.

Nu heeft Banzuzi dus gekozen voor Congo-Kinshasa, waarmee hij komende zomer mogelijk naar het WK kan. Het land plaatste zich als Afrikaanse deelnemer voor de intercontinentale play-offs, die later deze maand worden gespeeld in Mexico. Daar zal Congo-Kinshasa het in de finale opnemen tegen Nieuw-Caledonië of Jamaica. Mocht Congo-Kinshasa zich via die weg plaatsen voor het WK en weet Banzuzi indruk te maken bij de beloftenploeg, bestaat er dus een kans dat hij op het toernooi actief zal zijn.

Ezechiel Banzuzi

Ezechiel Banzuzi
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 21 jaar (16 feb. 2005)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
21
0
2024/2025
OHL
34
2
2023/2024
OHL
37
2
2022/2023
NAC
31
5

