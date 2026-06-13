In Italië wordt not amused gereageerd op een 'grap' van FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een Braziliaans interview. De Italiaanse minister van Sport en Jeugd, Andrea Aboli, wil zelfs telefonisch opheldering vragen bij de Zwitserse baas van de wereldvoetbalbond.

In gesprek met CazéTV speculeerde Infantino openlijk over het nóg verder uitbreiden van het deelnemersveld bij toekomstige wereldkampioenschappen voetbal. Waar het toernooi in 2026 een recordaantal van 48 deelnemende landen heeft, wordt intern bij de FIFA al gekeken naar een toernooi met maar liefst 64 landen, zo onthulde de Zwitser. "Wellicht zou Italië zich wel kunnen plaatsen als we naar 64 teams gaan, of we maken er zelfs 208 landen van om er zeker van te zijn dat ze meedoen", grapte Infantino vervolgens.

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Italië werd in 2021 nog Europees Kampioen, maar wist zich voor de afgelopen drie WK-eindronden niet te plaatsen. De editie van 2026 gaat aan de viervoudig wereldkampioen voorbij omdat Bosnië-Herzegovina in de play-offs na strafschoppen te sterk bleek. Het leidde onder meer tot het vertrek van bondscoach Gennaro Gattusso en teammanager Gianluigi Buffon, die beiden deel uitmaakten van het Italiaanse elftal dat in 2006 de wereldtitel pakte op het WK in Duitsland.

De 'grap' van Infantino schiet bij Italiaanse politici in het verkeerde keelgat. Parlementslid Gaetano Amato spreekt van 'kleinerende' opmerkingen van de FIFA-baas. "Denkt Infantino dat hij grappig is? We moeten niet vergeten dat hij niet als een supporter in een café zit te praten, maar als president van de FIFA. Een rol die hij ook te danken heeft aan de steun van de Italiaanse bond en waarin hij balans en respect zou moeten brengen", wordt Amato geciteerd door Football Italia.

"Niemand schaamt zich meer dan wij voor de achteruitgang van onze nationale ploeg en de ramp waar het Italiaanse voetbal zich in bevindt", vervolgt Amato. "We hebben de goedkope grappen van Infantino niet nodig om dat te beseffen. Het bespotten van Italië is vernederend, helemaal van iemand die het wereldwijde voetbal - inclusief Italië - moet vertegenwoordigen. De schaamte rond de Azzurri is ernstig, maar de opmerkingen van de FIFA-voorzitter zijn nog erger. Abodi, laat van je horen", spoort Amato de minister aan om actie te ondernemen.

De woorden van Amato zijn niet aan dovemansoren gericht. Abodi is van plan opheldering te gaan vragen aan Infantino. "Gezien de grote afstand tussen Italië en Mexico (waar Infantino donderdag aanwezig was bij de WK-wedstrijd Mexico - Zuid-Afrika, red.) is een telefoongesprek het meest gepast om dit op te helderen, afhankelijk van zijn agenda. Ik ben benieuwd naar zijn gedachten", aldus Abodi.