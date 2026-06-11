FIFA-voorzitter Gianni Infantino poseert met shirt van Ajax

Wereldvoetbalbond FIFA vierde de start van het WK 2026 woensdagavond met een openingsdiner in Mexico City. Daar was onder meer directeur voetbal Marijn Beuker van Ajax bij aanwezig, blijkt uit foto's die zijn gedeeld door de FIFA. Daarop is te zien dat hij poseert met FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die een shirt van Ajax vasthoudt.

Infantino heeft het derde shirt van Ajax vast. Dat lichtblauwe shirt wordt met ingang van het seizoen 2026/27 gedragen en werd een maand geleden gepresenteerd. Op de foto zijn behalve Beuker en Infantino ook vertegenwoordigers te zien van CF Pachuca, partnerclub van Ajax in Mexico. De Nederlandse en Mexicaanse clubs zijn sinds de zomer van 2022 met elkaar verbonden. Het hoofddoel van deze samenwerking is kennisuitwisseling op het gebied van talentontwikkeling en het scouten van talent in Mexico.

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Infantino zal donderdagavond ongetwijfeld aanwezig zijn bij de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika in Estadio Azteca. Bij het WK 2022 in Qatar woonde hij alle wedstrijden bij, maar dat zal in 2026 onmogelijk zijn door de grote afstanden tussen de speelsteden. Hij is sinds 2016 de voorzitter van de FIFA.

Foto's van Infantino met het shirt van Ajax zijn te bekijken in het fotoarchief van de FIFA.