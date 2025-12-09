Mensenrechtenorganisatie Fairsquare heeft een klacht ingediend tegen Gianni Infantino bij de ethische commissie van de FIFA, zo meldt Trouw. De klacht werd ingediend naar aanleiding van de vredesprijs die vrijdag tijdens de WK-loting werd uitgereikt aan Donald Trump. De organisatie stelt dat er sprake is van ‘grotesk machtsmisbruik’ en schending van de eigen regels.

Vrijdag vond de loting voor het WK van 2026 plaats in Washington D.C. Daar waren de regeringsleiders van Canada, Mexico en de Verenigde Staten bij aanwezig. Met name Donald Trump was nadrukkelijk betrokken bij de ceremonie. Hij kreeg bijvoorbeeld de zogeheten FIFA Peace Prize, een nieuwe prijs die door FIFA-voorzitter Infantino in het leven is geroepen om Trump te paaien nadat hij naast de Nobelprijs voor de Vrede greep.

Deze vredesprijs gaat een staartje krijgen voor Infantino, zo meldt Trouw dinsdag. Fairsquare heeft zich namelijk met een klacht gemeld bij de ethische commissie van de wereldvoetbalbond. De organisatie beschuldigt de FIFA-voorzitter ervan bij de uitreiking aan Trump de ‘FIFA-procedures te hebben omzeild en zich schuldig te hebben gemaakt aan grotesk machtsmisbruik’. Fairsquare verzoekt de commissie om onderzoek te doen naar Infantino en ‘de omstandigheden omtrent de beslissing de prijs te introduceren en uit te reiken’.

Trump kreeg de prijs uitgereikt voor zijn bijdrage aan verschillende vredesakkoorden en wapenstilstanden. De vredesprijs was een initiatief van Infantino. The New York Times meldde een dag voor de uitreiking dat het FIFA-bestuur, bestaande uit 37 mensen, door de Zwitserse voorzitter niet was betrokken bij de introductie van de prijs. Ook was het bestuur niet op de hoogte van de precieze criteria om de medaille te winnen en was niet duidelijk wie de winnaar mocht kiezen.

Infantino overtreedt regels van FIFA

De klacht van Fairsquare richt zich op verschillende uitspraken die Infantino deed in aanloop naar de WK-loting en de uitreiking. Daarmee zou het FIFA-reglement van politieke neutraliteit zijn geschonden. Nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het staakt-het-vuren met Hamas had ondertekend, stelde Infantino dat Trump daar de Nobelprijs voor de Vrede ‘zeker voor verdiende’. Deze uitspraak van de Zwitser wordt door Fairsquare omschreven als een ‘duidelijke persoonlijke steun in een politiek hooggespannen situatie’. Ook andere uitspraken van Infantino, waarin hij Trump een ‘goede vriend’ noemde en hij zijn verbazing uitsprak over de kritiek op de Amerikaanse president, worden door de organisatie uitgelicht.

Ook de introductie van de prijs wordt door Fairsquare bekritiseerd. Volgens de regels van de voetbalbond had de voorzitter namelijk het bestuur moeten raadplegen bij het invoeren van de vredesprijs, maar dat werd zoals gezegd niet gedaan. “Het bestuur als geheel bepaalt in welke richting de FIFA qua missie, beleid, strategie en waarden beweegt”, klinkt het. Infantino heeft niet de autoriteit om hier alleen beslissingen over te maken. Fairsquare eist nu van de ethische commissie dat er een onderzoek komt naar de totstandkoming van de prijs. Of het onderzoek daadwerkelijk gevolgen zal hebben voor Infantino, valt te betwijfelen. Trouw omschrijft de ethische commissie als een ‘tandeloze tijger’, waardoor het met de klacht naar alle waarschijnlijkheid zal blijven bij een ‘pr-smet’ voor de FIFA-preses.