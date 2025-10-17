WK 2026: Ticketverkoop breekt records, maar kritiek op prijzen zwelt aan

De FIFA kwam donderdag met goed nieuws: de internationale voetbalorganisatie maakte bekend dat er inmiddels meer dan een miljoen tickets zijn verkocht voor het komende WK. Ondanks die indrukwekkende verkoop blijft er kritiek op de hoge ticketprijzen.

Midden september begon de voorverkoop van de tickets voor het wereldkampioenschap dat volgend jaar wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Binnen een maand wist de FIFA al meer dan één miljoen kaarten te verkopen.

Gianni Infantino in zijn nopjes

Artikel gaat verder onder video

De voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, is zeer tevreden over de snelle verkoop. “Vandaag vieren we de verkoop van meer dan één miljoen tickets voor het WK, na de voorverkoop via Visa. Dit is een ongelooflijke reactie en een prachtig teken dat het grootste en meest inclusieve WK in de geschiedenis de aandacht van fans over de hele wereld trekt,” aldus de Zwitser met Italiaans bloed op zijn eigen Instagram.

Volgens cijfers van de FIFA komen de meeste verkochte kaarten uit Europa. Naast de gastlanden hebben fans uit Engeland, Duitsland, Brazilië, Spanje, Colombia, Argentinië en Frankrijk de meeste tickets gekocht, schrijft de Spaanse krant AS Diario. In totaal werden kaarten besteld vanuit 212 landen en gebieden wereldwijd.

Forse kritiek op ticketprijzen

Niet iedereen is blij met de huidige verkoopcijfers. Waar je bij het WK in Qatar nog een wedstrijd kon bijwonen voor minder dan tien euro, kost het goedkoopste kaartje voor het komende WK minstens 86 euro.

De kandidaat-burgemeester van New York, Zohran Mamdani, is niet te spreken over die prijsstijging. “Dit is pure uitsluiting. Veel van ons kunnen er niet bij zijn, omdat de FIFA de maximale ticketprijs heeft verviervoudigd. Voetbal zonder fans is geen voetbal,” zegt Mamdani, die mogelijk de nieuwe burgemeester wordt van een van de speelsteden.

Nieuwe verkoopfase eind oktober

Voor wie nog geen ticket heeft weten te bemachtigen, is er goed nieuws: op 27 oktober begint een nieuwe verkoopfase. Het kan zijn dat de kaarten ook dan snel de deur uit zullen vliegen.