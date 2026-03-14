hoopt dat hij binnenkort een oproep voor Oranje krijgt, zo laat hij weten via de officiële kanalen van Sparta Rotterdam. De 29-jarige sluitpost zou het een bekroning vinden voor zijn recente prestaties en ruikt kansen gezien de blessures van Robin Roefs en Mark Flekken.

Drommel verkeert dit seizoen in uitstekende vorm bij Sparta. De huurling van PSV leek afgeschreven te zijn, maar herpakte zich volledig in Rotterdam. Vorige week liet de keeper zich meermaals zien tegen PEC Zwolle (1-1) en diende hij zich aan als serieuze kandidaat voor het Nederlands elftal. Drommel wist dit seizoen in 26 wedstrijden al negen keer ‘de nul’ te houden, maar dat verrast hem niet, zo laat hij weten op de clubkanalen.

“Mijn algemene gevoel is heel goed. Er waren ook een paar uitschieters. Je hoopt dat iedere week, maar dat heb je niet altijd in de hand. Het gaat lekker, ja”, geeft hij aan. Doordat Roefs begin maart een hamstringblessure opliep en Flekken afgelopen week pas terugkeerde op het trainingsveld na een knieblessure, zou het zomaar kunnen dat Drommel voor het eerst sinds 2022 wordt opgeroepen voor Oranje. Het Nederlands elftal oefent op 27 maart in Amsterdam tegen Noorwegen en op 31 maart in Eindhoven tegen Ecuador.

“Daar heb ik geen invloed op. Alleen op mijn eigen spel. Oranje zou wel echt een bekroning zijn, op basis van deze prestaties”, geeft Drommel desgevraagd toe. “We gaan het vanzelf zien, maar het zou héél mooi zijn.” De keeper houdt het Nederlands elftal wel in zijn achterhoofd, maar geeft aan er niet actief mee bezig te zijn. “Er is nog geen contact geweest. Sparta is het voornaamste op dit moment.”