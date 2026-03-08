onderstreept met een prima optreden voor Sparta Rotterdam in het thuisduel met PEC Zwolle (1-1) dat hij een serieuze kandidaat zou kunnen zijn voor het Nederlands elftal. De van PSV gehuurde keeper slaagde er net niet in om voor de tiende keer dit seizoen de nul te houden in een Eredivisiewedstrijd, maar kan toch terugkijken op een uitstekende wedstrijd.

Het is alweer bijna zes jaar geleden dat Drommel, destijds nog uitkomend voor FC Twente, door toenmalig bondscoach Frank de Boer voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje. Na zijn overstap naar PSV, in de zomer van 2021, zat de doelman er onder Louis van Gaal nog een aantal keer bij, maar van een debuut kwam het nooit. In Eindhoven verloor Drommel de concurrentiestrijd van achtereenvolgens Yvon Mvogo en Walter Benítez. Afgelopen zomer trok PSV met Matej Kovár en Nick Olij twee nieuwe keepers aan, waardoor Drommel eieren voor zijn geld koos en op huurbasis naar Sparta - de oude club van Olij - verkaste.

Artikel gaat verder onder video

Op Het Kasteel laat de doelman zich dit seizoen veelvuldig van zijn beste kant zien. Voorafgaand aan het duel met PEC stapte hij al negen keer in 25 wedstrijden met een clean sheet van het veld. Zondagmiddag kwam daar nét geen tiende bij. Zeker voor rust wist Drommel zich echter positief te onderscheiden. Zo moest hij reddend optreden bij een kopkans van Thijs Oosting en kwam hij uitstekend van zijn lijn toen zowel Shola Shoretire als diezelfde Oosting volledig vrij voor zijn doel opdoken.

PEC kreeg zo voor rust de beste kansen, maar Drommel bleek dus niet te passeren. In de tweede helft werd de doelman lange tijd minder op de proef gesteld - zo schoot Oosting in kansrijke positie net naast en mikte Koen Kostons een harde volley over het doel. Met een aantal prima spelhervattingen - zoals een uitstekende trap op invaller Vito van Crooij, die de kans die daarmee ontstond niet verzilverde - liet Drommel zien dat hij ook in het aanvalsspel een belangrijke rol kan spelen.

Drommel tóch geklopt

In de slotfase leek invaller Milan Zonneveld Sparta de volle buit te gaan bezorgen. Nadat Mitchell van Bergen de paal had geraakt, werkte hij van dichtbij de 1-0 over de doellijn. Lang hield de voorsprong echter geen stand. Aan de overkant moest Drommel zich amper twee minuten later namelijk toch gewonnen geven op een inzet van een andere invaller, Kaj de Rooij. Diens schot in de verre hoek werd door Sparta-verdediger Saïd Bakari nog nét van richting veranderd, waardoor het toch 1-1 werd.

Roefs en Flekken vraagtekens

Bondscoach Ronald Koeman maakt over een kleine twee weken zijn selectie voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart) bekend. Eerste doelman Bart Verbruggen zal daar zeker deel van uitmaken, maar Robin Roefs (Sunderland) en Mark Flekken (Bayer Leverkusen) kampen met blessures en zijn daardoor een vraagteken. Mochten zij niet tijdig hersteld zijn, dan zou Koeman op z’n minst moeten overwegen om Drommel een uitnodiging te sturen.