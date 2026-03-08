Live voetbal 4

Koeman bevestigt: 'Til is absoluut in beeld om mee te gaan naar het WK'

Ronald Koeman
Foto: © ESPN
8 maart 2026, 10:15   Bijgewerkt: 10:56

PSV'er Guus Til is 'absoluut' in beeld om komende zomer met het Nederlands elftal mee te gaan naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Dat bevestigt bondscoach Ronald Koeman zondagochtend in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

De 28-jarige Til, momenteel geblesseerd, maakte acht jaar geleden (ook al onder Koeman) zijn debuut in Oranje, als invaller in een met 3-1 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal. Pas in 2021 werd hij vervolgens opnieuw opgeroepen; in oktober 2024 speelde Til in een Nations League-wedstrijd tegen Hongarije zijn zesde en voorlopig laatste interland.

Bij PSV toont Til dit seizoen zijn grote veelzijdigheid. De middenvelder bleek voor trainer Peter Bosz een ideaal noodverband toen spitsen Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Myron Boadu geblesseerd raakten. In 33 officiële wedstrijden trof hij dit seizoen vijftien keer doel namens de Eindhovenaren. Een terugkeer in de Oranje-selectie zat er desondanks vooralsnog niet in.

Dat betekent echter niet dat Til het WK uit zijn hoofd moet zetten, aldus Koeman. "We werken met een A-lijst en een schaduwlijst, en Guus staat op één van beide lijsten als 'nummer 10'", zegt de bondscoach. "Ik heb het eerder ook al aangegeven: we gaan met 26 spelers naar het WK. Niet alle 26 zullen gaan spelen, dus je gaat ook kijken: wat wordt de beste groep? Nou, dan zijn jongens als Guus Til absoluut in beeld", aldus Koeman.

