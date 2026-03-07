Vermoedelijke opstelling Feyenoord: problemen op de linkerflank

Feyenoord maakt zich op voor de uitwedstrijd tegen NAC Breda, maar trainer Robin van Persie moet opnieuw puzzelen met zijn basiselftal. Door het wegvallen van Gijs Smal ligt er een vraagstuk op de linkerflank van de defensie.

Waar Feyenoord zich wil herstellen na een moeizame periode, wacht in Breda een lastige wedstrijd. NAC zal in eigen huis alles op alles zetten, terwijl de Rotterdammers vooral stabiliteit zoeken in hun spel en opstelling.

Problemen op de linkerflank

Het grootste vraagteken richting het duel met NAC Breda bevindt zich op de linksbackpositie. Gijs Smal viel afgelopen weekend tegen FC Twente geblesseerd uit met heupklachten. De verdediger was net terug van blessureleed en werd direct twee keer in de basis opgesteld, maar die gok pakte uiteindelijk niet goed uit.

Trainer Van Persie moet daardoor opnieuw zoeken naar een oplossing op die positie. Tijdens de vorige wedstrijd koos hij er nog voor om te schuiven met spelers, maar tegen NAC lijkt de kans groot dat hij nu kiest voor een meer natuurlijke invulling op de linkerflank.

Bos meest logische optie

De meest voor de hand liggende vervanger is Jordan Bos. De Australiër speelde de afgelopen weken echter hoger op het veld, waardoor Feyenoord noodgedwongen andere oplossingen moest zoeken in de defensie. Zo werden zowel Bart Nieuwkoop als Jordan Lotomba tijdelijk op de linksbackpositie ingezet.

Toch lijkt het aannemelijk dat Bos tegen NAC weer een linie terugzakt. Met een linkspoot op de flank hoopt Feyenoord meer rust te krijgen in de opbouw, iets waar de ploeg in recente wedstrijden moeite mee had. Van Persie hield op de persconferentie nog een slag om de arm: “Je weet het nooit, want er hebben ook nog andere spelers op linksback gestaan.”

Middenveld blijft vraagstuk

Ook op het middenveld zijn er nog enkele vraagtekens. Vooral de rol van In-Beom Hwang is onderwerp van gesprek. De Zuid-Koreaan begon de laatste wedstrijd niet in de basis, omdat hij volgens Van Persie fysiek niet helemaal fris was.

Daardoor kreeg Thijs Kraaijeveld de kans vanaf de aftrap, al kon hij zich niet direct onderscheiden. Tegen NAC lijkt Hwang weer een serieuze kandidaat om terug te keren in de basis. Op het middenveld worden Luciano Valente en Jakub Moder in ieder geval verwacht.

Aanval grotendeels intact

Voorin lijken de keuzes van Van Persie iets duidelijker. Ayase Ueda is bevesitd als spits terwijl Anis Hadj Moussa waarschijnlijk vanaf de rechterflank zal starten.

Op links is de situatie minder duidelijk. Raheem Sterling lijkt nog niet klaar voor een basisplaats, waardoor Aymen Sliti de beste papieren heeft om aan de aftrap te verschijnen. Ook Gonçalo Borges is nog een optie, al wist hij dit seizoen nog niet volledig te overtuigen.

De vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen NAC Breda

Alles afwegende lijkt Van Persie vast te houden aan een groot deel van zijn vaste namen, met vooral wijzigingen op de linkerflank.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Hwang, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Sliti.