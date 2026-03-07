Slechts drie Eredivisieclubs hebben géén trainerszorgen voor komend seizoen

Met nog negen speelronden te gaan nadert het Eredivisie-seizoen langzaam zijn einde, en dat betekent dat de blik al voorzichtig richting volgend seizoen kan worden gericht. Opvallend: bij slechts vier clubs is echt duidelijk wie er volgend jaar op de bank zit, terwijl bij veel andere teams flink wat verschuivingen in de trainersstaf lijken aan te komen.

In dit overzicht onderscheiden we vijf categorieën. We beginnen met de ‘zekerheidjes’: de trainers die vrijwel zeker ook volgend seizoen actief zullen zijn bij hun club. Daarna volgt de groep ‘in belangstelling’, bestaande uit oefenmeesters die in de picture staan bij andere clubs.

Vervolgens belichten we de trainers die ‘onder vuur’ liggen en van wie het nog onzeker is of hun club met hen verder wil. Daarna komen de coaches aan bod waarvan de status ‘nog onbekend’ is, en we sluiten af met de categorie ‘vertrekt zeker’. Zo krijg je in één overzicht een compleet beeld van de huidige en toekomstige trainerstoestanden in de Eredivisie.

Zekerheidjes:

Voor deze drie trainers geldt hetzelfde: ze liggen allemaal nog langdurig vast en lijken niet te hoeven vrezen voor een ontslag. Niemand zal verbaasd zijn dat Peter Bosz de eerste naam in dit overzicht is. De trainer van PSV verlengde onlangs zijn contract tot 2028 en stevent af op zijn derde titel. In eerste instantie werd er nog gevreesd voor een mogelijke bondscoachclausule, maar hier is volgens de oefenmeester zelf geen sprake van.

Verder lijkt er bij zowel PEC Zwolle als sc Heerenveen geen reden tot een trainerswissel. Henry van der Vegt ligt in Zwolle nog tot 2027 vast en presteert dit seizoen prima. Ook Robin Veldman heeft nog een contract tot 2027. Hoewel hij met Heerenveen nog strijdt voor een plek in de Europese play-offs, lijkt een ontslag wat overdreven.

In belangstelling:

Vijf trainers maken dit jaar veel indruk in de Eredivisie en worden vaak in verband gebracht met een stap hogerop. Er gaat geen programma voorbij of Dick Schreuder wordt níét gelinkt aan Ajax. De succestrainer van NEC (contract tot 2028) kan door zijn indrukwekkende prestaties zeer waarschijnlijk hogerop. Datzelfde geldt voor Anthony Correia (2027), die met aantrekkelijk voetbal vecht voor handhaving met Telstar. Zijn naam wordt inmiddels veelvuldig genoemd bij AZ.

Ook bij de andere promovendi doen Rick Kruys (FC Volendam) en Ruben den Uil (Excelsior) het goed. Hoewel handhaving nog niet zeker is, worden zij al in verband gebracht met FC Utrecht. Danny Buijs en Fortuna Sittard hoeven zich geen zorgen te maken om degradatie. Mede daardoor staat de oefenmeester er goed op en lijkt hij in beeld te kunnen komen bij clubs die een trainer zoeken.

Onder vuur:

Deze vijf trainers liggen op dit moment onder vuur, de een nog wat meer dan de ander. De positie van Robin van Persie bij Feyenoord is misschien wel het meest wankel. De oefenmeester ligt nog een jaar vast, maar lijkt zich weinig misstappen meer te kunnen veroorloven. Het vasthouden van plek twee lijkt zijn lot te gaan bepalen.

Ook lijkt Ernest Faber volgend jaar niet meer voor de groep te staan bij Heracles. Onder hem zijn de Almeloërs geen steek verder gekomen en met de komst van Vincent Heilmann staat er al een opvolger klaar – mits hij zijn papieren haalt. Ook Carl Hoefkens ligt al wat langer onder vuur bij een deel van de aanhang van NAC. Handhaving zou daar natuurlijk veel veranderen, maar degradatie kan fataal worden voor de Belg.

Verder zijn de zorgen voor Melvin Boel wat afgenomen. De trainer van Go Ahead Eagles moest zeventien duels wachten op een zege, waardoor hij onder vuur lag. Door twee opeenvolgende zeges is de rust wat teruggekeerd in Deventer, waar desalniettemin niet iedereen overtuigd zal zijn van Boel.

De naam van Dick Lukkien is de lastigste in dit overzicht. De oefenmeester kende een uitstekende eerste seizoenshelft met FC Groningen, maar is in een flink verval terechtgekomen: de laatste zes wedstrijden werden verloren. Op dit moment heerst er geen onrust in Groningen, maar het wordt wel tijd voor een overwinning. Als dat niet snel gebeurt, kan de positie van Lukkien onder druk komen te staan.

Onduidelijk:

De kans dat Fred Grim volgend jaar nog hoofdtrainer van Ajax is, is minimaal. In november nam hij het stokje over van John Heitinga, maar hij maakt nog niet al te veel indruk om Jordi Cruijff te overtuigen van een langer verblijf als hoofdverantwoordelijke. Leeroy Echteld van AZ is de interim-trainer, na het ontslag van Maarten Martens. De trainer haalde deze week de bekerfinale met de Alkmaarders, al blijft AZ onder hem wisselvallig presteren.

John van den Brom stapte in als opvolger van Joseph Oosting en lijkt Twente volledig op de rit te hebben gekregen. Toch is zijn toekomst nog onzeker. De bal ligt bij technisch directeur Erik ten Hag, die mogelijk een andere naam in de Grolsch Veste wil aanstellen.

Zeker weg:

Twee trainers vertrekken sowieso bij hun clubs. Van FC Utrecht-trainer Ron Jans is al lang bekend dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. Maurice Steijn kondigde deze week zijn vertrek aan bij Sparta. De trainer van de huidige nummer zeven van de Eredivisie verlengt zijn contract niet en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.