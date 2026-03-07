Live voetbal

Büttner is trots op NEC-uitblinker Önal: 'Ik pakte hem elke dag aan'

Alexander Büttner en Basar Önal
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
7 maart 2026, 10:30

Alexander Büttner geniet van de ontwikkeling van Basar Önal bij NEC. De ervaren linksback ziet het zelfs als een kleine beloning voor zichzelf, vertelt hij in gesprek met FCUpdate. In hun gezamenlijke tijd bij De Graafschap probeerde Büttner de jonge aanvaller namelijk dagelijks beter te maken.

De 21-jarige Önal is dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij NEC. De linksbuiten heeft zijn draai gevonden in het aanvallende 3-4-2-1-systeem van trainer Dick Schreuder en blinkt regelmatig uit. Zo ook afgelopen dinsdag, toen de Nijmeegse club de finale van de KNVB Beker bereikte door PSV te verslaan (3-2). Önal was bij vlagen ongrijpbaar en trefzeker.

Artikel gaat verder onder video

"Dat hij kon voetballen, dat konden we bij De Graafschap allemaal al zien", begint Büttner in gesprek met FCUpdate. "Nu behoort hij tot de beste spelers van NEC. Het is mooi om te zien dat hij het daar zo goed doet. Of ik verrast ben door zijn ontwikkeling? Nee. Ik had wel verwacht.dat hij dit kon."

'Ik pakte hem elke dag aan'

De 37-jarige verdediger speelde in Doetinchem zo'n twee seizoenen samen met Önal en probeerde hem in die periode regelmatig op scherp te zetten: "Het is daarom ook wel mooi voor mij, want ik ben veel met hem bezig geweest. Ik probeerde Önal te helpen door hem elke dag aan te pakken. Als hij wil, is hij namelijk supergoed."

Mentaliteit

Volgens Büttner draaide het vooral om mentaliteit. "Die wil om elke dag de beste te zijn moet je er wel inkrijgen. Daar probeerde ik hem bij te helpen. Ook in het veld, bijvoorbeeld met omschakelen. Nu zie je dat het er allemaal uitkomt. Dat is mooi voor die jongen."

Bij Vitesse probeert Büttner nu dezelfde rol te vervullen. In Arnhem staat hij opnieuw tussen allerlei jonge, leergierige voetballers: "Hier lopen ook veel talentvolle jongens rond. Ik probeer precies hetzelfde te doen als destijds met Önal: ze helpen om nog beter te worden dan ze al zijn."

➡️ Meer nieuws over Alexander Büttner

Meest gelezen

