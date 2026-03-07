Live voetbal 6

Jong PSV pakt woeste Lucas Beerten (Roda) hard terug via Instagram

Lucas Beerten geeft interview
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 maart 2026, 12:19

De selectie van Jong PSV heeft zaterdagochtend gereageerd op de felle uitspraken van Roda JC Kerkrade-verdediger Lucas Beerten. Na de 0-2-nederlaag van de club uit Kerkrade liet Beerten zich fel uit over het gedrag van de spelers van de Eindhovenaren, maar die lijken hem daar nu massaal om uit te lachen.

Op eigen veld liep Roda vrijdag tegen vervelend puntverlies aan in de jacht op een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Jong PSV kwam tien minuten voor rust op voorsprong. Sami Bouhoudane, die deze week een interlandloopbaan voor Marokko verkoos boven eentje bij het Nederlands elftal, tekende uit een strafschop voor de 0-1. In de tweede helft zette Fabio Kluit de 0-2 eindstand op het bord, waardoor Jong PSV naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie klimt en Roda blijft steken op plek zes.

Beerten baalde opzichtig van de nederlaag en stak zijn frustratie niet onder stoelen over banken voor de interviewcamera’s van ESPN. “Je speelt tegen elf arrogante, kleine jongetjes, eigenlijk. Als die dan voor komen gaan ze heel vervelend doen. Ons publiek een beetje opjutten, vervelend doen door de bal weg te trappen, dat soort kleine zaken. Ja, als je achter staat komt dat niet lekker binnen”, sprak de Belg.

Jong PSV-aanvoerder houdt Beerten voor de gek

Ook bij de selectie van Jong PSV zijn de uitspraken van Beerten opgevallen. Wessel Kuhn, de aanvoerder van de jonge Eindhovenaren, sloeg via Instagram terug op het interview. “De kleine jongens winnen weer!”, zette hij in zijn Story.

Het bericht wordt door veel Jong PSV-spelers gedeeld. Zo is de Story van Kuhn te op de accounts van Sven van der Plas, Tijn Smolenaars, Fabio Kluit, Jim Koller, Joël van den Berg en Sami Bouhoudane.

Roda - Jong PSV

Roda JC Kerkrade
0 - 2
Jong PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Lucas Beerten

Lucas Beerten
Roda JC Kerkrade
Team: Roda
Leeftijd: 23 jaar (5 jan. 2003)
Positie: V, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roda
23
1
2024/2025
Roda
35
1
2023/2024
Roda
19
0
2022/2023
0
0

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
4
De Graafschap
29
11
49
5
Willem II
29
5
46
6
Roda
30
4
46
7
RKC
30
6
44
8
Almere
29
10
42

