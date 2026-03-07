De selectie van Jong PSV heeft zaterdagochtend gereageerd op de felle uitspraken van Roda JC Kerkrade-verdediger . Na de 0-2-nederlaag van de club uit Kerkrade liet Beerten zich fel uit over het gedrag van de spelers van de Eindhovenaren, maar die lijken hem daar nu massaal om uit te lachen.

Op eigen veld liep Roda vrijdag tegen vervelend puntverlies aan in de jacht op een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Jong PSV kwam tien minuten voor rust op voorsprong. Sami Bouhoudane, die deze week een interlandloopbaan voor Marokko verkoos boven eentje bij het Nederlands elftal, tekende uit een strafschop voor de 0-1. In de tweede helft zette Fabio Kluit de 0-2 eindstand op het bord, waardoor Jong PSV naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie klimt en Roda blijft steken op plek zes.

Beerten baalde opzichtig van de nederlaag en stak zijn frustratie niet onder stoelen over banken voor de interviewcamera’s van ESPN. “Je speelt tegen elf arrogante, kleine jongetjes, eigenlijk. Als die dan voor komen gaan ze heel vervelend doen. Ons publiek een beetje opjutten, vervelend doen door de bal weg te trappen, dat soort kleine zaken. Ja, als je achter staat komt dat niet lekker binnen”, sprak de Belg.

Jong PSV-aanvoerder houdt Beerten voor de gek

Ook bij de selectie van Jong PSV zijn de uitspraken van Beerten opgevallen. Wessel Kuhn, de aanvoerder van de jonge Eindhovenaren, sloeg via Instagram terug op het interview. “De kleine jongens winnen weer!”, zette hij in zijn Story.

Het bericht wordt door veel Jong PSV-spelers gedeeld. Zo is de Story van Kuhn te op de accounts van Sven van der Plas, Tijn Smolenaars, Fabio Kluit, Jim Koller, Joël van den Berg en Sami Bouhoudane.