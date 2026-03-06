heeft gekozen voor een interlandloopbaan voor Oostenrijk, zo bevestigt hij tegenover het Duitse Sky. De aanvallende middenvelder van PSV is geboren in het Alpenland, maar speelt zijn jeugdinterlands voor Duitsland. Wanner zou bondscoach Julian Nagelsmann van Die Mannschaft persoonlijk op de hoogte hebben gesteld van zijn beslissing.

De twintigjarige Wanner is geboren in het Oostenrijkse Dornbirn, maar groeide op in Duitsland. Sinds 2018 kwam de PSV'er uit in de jeugdopleiding van Bayern München, waar hij in 2020 als jongste speler in de clubgeschiedenis (16 jaar en 15 dagen) debuteerde in het eerste elftal. Na verhuurbeurten aan SV Elversberg en 1.FC Heidenheim tekende Wanner afgelopen zomer een contract tot medio 2030 bij PSV.

Wanner kwam vanaf de Onder-17 als jeugdinternational uit voor Duitsland. Sinds 2024 doet hij dat voor de Onder-21, waarvoor hij nu negen wedstrijden speelde waarin hij eenmaal scoorde.

Artikel gaat verder onder video

Zijn A-interlands wil Wanner echter voor Oostenrijk gaan spelen, zo weet Falk. "Hij heeft bondscoach Antonio Di Salvo (Duitsland Onder-21, red) en Julian Nagelsmann persoonlijk op de hoogte gesteld van deze beslissing", aldus de doorgaans goed ingevoerde journalist.

Wanner: 'Moeilijkste beslissing van mijn carrière'

Wanner bevestigt zijn keuze voor Oostenrijk tegenover het Duitse Sky. "Dit was waarschijnlijk de moeilijkste beslissing van mijn carrière", laat de PSV'er weten. "Ik voel me enorm vereerd dat twee bonden hebben geprobeerd om voor hun nationale team te spelen. De gesprekken met de Oostenrijkse bond lopen al een tijdje, met Ralf Rangnick (bondscoach) en zijn staf heb ik een lag, op en eerlijk gesprek gehad."

Oostenrijk treft titelverdediger Argentinië op het WK

Oostenrijk heeft zich geplaatst voor het WK dat komende zomer wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, door bovenaan te eindigen in de kwalificatiepoule met Bosnië en Herzegovina, Roemenië, Cyprus en San Marino. Bij de loting voor de eindronde werd Oostenrijk gekoppeld aan titelverdediger Argentinië, Algerije en Jordanië.

Wanner zegt tegen Sky dat hij er 'natuurlijk' hoopt om voor Oostenrijk op het WK te mogen uitkomen. "Het WK is een droom voor elke speler. Maar net als ieder ander moet ik mijn plek in de selectie verdienen. Ik zal in elke wedstrijd alles geven om dat te bereiken."