PSV bereidt zich voor op de Eredivisie-confrontatie met AZ, maar trainer Peter Bosz moet door de blessure van Mauro Júnior de nodige aanpassingen doorvoeren in zijn defensie. Waar de Eindhovenaren afgelopen midweek een bittere pil slikten in de beker, hoopt de koploper zich in eigen huis te herpakken tegen de Alkmaarders. In dit artikel lees je de vermoedelijke opstelling van de Eindhovenaren.

PSV werd dinsdagavond verrassend uit de Eurojackpot KNVB Beker geknikkerd door NEC, terwijl AZ juist wist te winnen van Telstar en zich daarmee plaatste voor de eindstrijd. In de competitie zijn de verhoudingen dit seizoen echter duidelijk in het voordeel van de Eindhovenaren; de eerste editie van dit seizoen in het AFAS Stadion eindigde in een riante 1-5 overwinning voor de ploeg van Bosz.

Puzzelen in de Eindhovense achterhoede

Door het wegvallen van Mauro Júnior, die tegen NEC geblesseerd raakte, moet Bosz zijn achterste linie noodgedongen omgooien. Er is echter ook een opsteker vanaf de ziekenboeg: Anass Salah-Eddine keert naar alle waarschijnlijkheid terug in de wedstrijdselectie. De linksback kan mogelijk minuten maken, maar de verwachting is dat Bosz hem rustig zal brengen en hem niet direct in de basis laat starten. De verdediger kampte de afgelopen tijd met een kwetsuur. Hij keert terug op de reservebank.

Verschuivingen op de backposities

Door de afwezigheid van Mauro en de reserverol voor Salah-Eddine kiest Bosz vermoedelijk voor een interne verschuiving. Sergiño Dest zal in dat geval van de rechterkant naar de linksbackpositie verhuizen om het gat op te vullen. Dit maakt de weg vrij voor Kiliann Sildillia, die in de bekerwedstrijd al inviel, om als rechtsback aan de aftrap te verschijnen. Centraal achterin worden Jerdy Schouten en Yarek Gasiorowski verwacht voor de neus van doelman Matej Kovar.

Basisrentree voor Ricardo Pepi

Niet alleen in de defensie, maar ook in de punt van de aanval wordt een belangrijke wijziging verwacht. Ricardo Pepi lijkt zich eindelijk op te kunnen maken voor een nieuwe kans vanaf de aftrap. De Amerikaanse spits zal naar verwachting de voorkeur krijgen boven Myron Boadu, die de laatste tijd de spitspositie invulde. Peter Bosz gaf op de persconferentie van vrijdagmiddag aan dat de Amerikaan nog niet in staat is om een hele wedstrijd te spelen.

De vermoedelijke opstelling van PSV tegen AZ:

Op het middenveld lijkt Bosz vast te houden aan de namen die de laatste weken het geraamte van de ploeg vormden. Paul Wanner, Joey Veerman en Ismael Saibari moeten voor de creativiteit en balans zorgen tegen de Alkmaarders. In de voorhoede worden de flanken bezet door Dennis Man en Ivan Perisic, die Pepi van bruikbare ballen moeten voorzien om de Alkmaarse defensie te slechten.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Dest; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.