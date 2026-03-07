De arbitrage tijdens de bekerwedstrijd tussen AZ en Telstar heeft na afloop voor de nodige discussie gezorgd. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf uitte journalist Mike Verweij stevige kritiek op het optreden van scheidsrechter Jeroen Manschot en de beslissingen rondom enkele cruciale momenten in de wedstrijd.

Volgens Verweij kwam Telstar er meerdere keren goed vanaf bij overtredingen die volgens hem een rode kaart verdienden. “Telstar had geen schijn van kans tegen deze Jeroen Manschot,” stelde hij scherp. Vooral een incident waarbij Sven Mijnans een tegenstander raakte, had volgens hem anders beoordeeld moeten worden. “Met een gestrekt been zo hoog in het gezicht… dat is gewoon een rode kaart, daar is geen enkele discussie over. Hij vertelde zelf na de wedstrijd tegen Steven Kooijman dat hij heel bang was om er af gestuurd te worden.”

Ook een latere overtreding van Elijah Dijkstra werd door Verweij aangehaald als moment waarop de arbitrage had moeten ingrijpen. Volgens hem had videoscheidsrechter Dennis Higler Manschot naar het scherm moeten roepen. “Dat is ook gewoon een rode kaart,” aldus de journalist.

Scheidsrechters geïnstrueerd?

Verweij stelde daarnaast een bredere vraag bij de manier waarop scheidsrechters omgaan met halve finales van de beker. Volgens hem lijkt er soms sprake van terughoudendheid bij het uitdelen van zware straffen. “Het lijkt wel alsof scheidsrechters geïnstrueerd worden: wees voorzichtig met rode kaarten, want anders missen belangrijke spelers de finale,” zei hij. Daarmee suggereert Verweij dat de belangen van een mogelijke finale onbewust kunnen doorwerken in de beslissingen tijdens de halve eindstrijd.

Discussie over de 2-0

Ook het tweede doelpunt van AZ riep vragen op. Volgens Verweij was er bij die treffer sprake van een duw van Troy Parrott op Ronald Koeman jr. Daardoor zou de keeper de bal niet meer hebben kunnen tegenhouden. “Je ziet op de beelden duidelijk dat Parrott een duw geeft,” stelde Verweij. Tegelijkertijd plaatste hij ook een kanttekening bij het optreden van de doelman zelf. Volgens hem had de keeper van Telstar dominanter moeten optreden in zijn eigen vijfmetergebied. “Als je daar heerst en spelers zijn bang voor je, dan zet zo’n spits een stap terug.”