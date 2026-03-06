De nederlaag van PSV tegen NEC blijft onderwerp van discussie in de Nederlandse voetbalmedia. In de podcast Kick-Off uitte Valentijn Driessen stevige kritiek op trainer Peter Bosz. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf had Bosz vooraf al voorspeld hoe de wedstrijd zou verlopen, maar slaagde hij er niet in daar tijdens het duel voldoende op te anticiperen.

Volgens Driessen had Bosz vooraf al aangegeven dat het duel met NEC waarschijnlijk een open wedstrijd zou worden. “Hij had deze clash van speelstijlen eigenlijk al voorspeld”, aldus de journalist. “Bosz wist dat het een ren-je-rot-wedstrijd zou worden met overal één-tegen-één-duels, veel kansen en mogelijk ook veel doelpunten.” Juist daarom had Driessen verwacht dat de PSV-trainer een aangepast plan klaar zou hebben liggen. “Als je dat allemaal ziet aankomen, dan denk ik: hoe ga je daar als trainer op anticiperen? Dan moet je ook een ander strijdplan kunnen bedenken om zo’n wedstrijd naar je hand te zetten.”

Eigen spel

Ook collega-journalist Mike Verweij mengde zich in de discussie. Volgens hem begon PSV juist uitstekend aan de wedstrijd en had de ploeg in de openingsfase verder afstand moeten nemen. “Na die vroege 0-1 had PSV een geweldige fase”, stelde Verweij. “Toen dacht je echt dat het 0-2, 0-3 of misschien zelfs 0-4 zou worden.” In plaats daarvan raakte PSV volgens de analisten gaandeweg meer verstrikt in het spel van NEC. Verweij vond dat de Eindhovenaren simpelweg hun eigen spel hadden moeten blijven spelen. Daarbij verwees hij naar de woorden van middenvelder Joey Veerman, die na afloop eveneens aangaf dat PSV te veel meeging in het spel van de tegenstander.

Niet de eerste keer

Driessen legt uiteindelijk een deel van de verantwoordelijkheid bij Bosz. Volgens hem hoort het bij het trainersvak om in te grijpen wanneer een wedstrijd anders loopt dan gewenst. Daarbij wees hij op eerdere momenten waarop Bosz met een tactische ingreep juist wel het verschil maakte. Zo haalde hij in het verleden tegen Feyenoord bijvoorbeeld Jerdy Schouten een linie naar achteren om meer controle te krijgen, of zette hij de wisselwerking voorin met Guus Til en Ismael Saibari in gang. Volgens Driessen is de wedstrijd tegen NEC niet het eerste moment dit seizoen waarop Bosz tekortschiet in zijn tactische aanpassingen. Hij verwees ook naar een eerdere Europese wedstrijd tegen Bayern München in de UEFA Champions League. “Daar gaf hij zijn team ook volledig de vrije hand. Dat heeft PSV uiteindelijk de Champions League gekost. Dat zijn wel twee hele dure missers van Bosz dit seizoen.”