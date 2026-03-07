Live voetbal

Van den Brom hoopt op duidelijkheid Ten Hag: ‘Duurt mij veel te lang’

FC Twente-trainer John van den Brom
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 maart 2026, 11:12   Bijgewerkt: 11:31

John van den Brom verwacht dat zijn toekomst bij FC Twente snel duidelijk wordt. Dat vertelde de trainer tijdens de ESPN-uitreiking van de Trainer van de Maand-award. De oefenmeester is met de nieuwe technisch directeur Erik ten Hag in gesprek, maar de uitkomst is nog onduidelijk.

Na het ontslag van Joseph Oosting stapte Van den Brom in als interim-trainer bij Twente. De Tukkers begonnen uitstekend onder zijn leiding, maar zakten daarna wat terug. Desondanks liet de club uit Enschede bij vlagen goed spel zien, al deed het zichzelf regelmatig tekort. Inmiddels lijkt Twente weer in vorm en was het afgelopen zondag op alle fronten de baas over Feyenoord.

Van den Brom wil duidelijkheid bij Twente: ‘Het zal geen weken meer duren’

Kenneth Perez vroeg zich af hoe lang het nog duurt voordat Van den Brom duidelijkheid heeft over de trainerspositie voor komend seizoen. “Voor mij duurt het veel te lang, dat is duidelijk”, reageert de interim-trainer van de Tukkers eerlijk.

“Verbaast dat je?”, vraagt Perez vervolgens. “Nee, dat niet. Ik vind dat je weloverwogen keuzes moet maken en dat je je nooit moet laten leiden door de factor ‘tijd’. Maar inmiddels denk ik dat iedereen weet wie ik ben en hoe ik te werk ga”, aldus Van den Brom. “We zijn in een heel goed overleg met elkaar.”

Hoe lang de oud-trainer van onder meer Vitesse en ADO Den Haag zijn club nog geeft? “Dit zal geen weken meer duren. Of het één week of twee weken is ga ik niet zeggen, want dan krijg je daarna dezelfde vraag. Ik heb gewoon zoiets van: we zijn in goed overleg en laat mij mijn ding doen met de jongens.”

Van den Brom hoopt zelf op een langer verblijf in De Grolsch Veste. “Ja, dat wil ik. Ik voel me happy hier en word gewaardeerd. We hebben een mooie staf waarmee we hard werken en veel plezier hebben.”

