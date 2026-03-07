Ajax-spits (33) heeft tijdens een persconferentie van de Ajax Kids Club laten weten dat hij zijn Instagram-account niet meer gebruikt. De boomlange spits, die voorheen tot de populairste Ajacieden op het platform behoorde, heeft al ruim een half jaar niets meer gepost op het medium. Volgens de international is dat ook de reden dat hij berichten van fans niet meer opmerkt.

Tijdens de Kids Club Persconferentie in de Johan Cruijff ArenA kreeg Weghorst een bijzondere vraag van een jonge supporter. Het meisje vroeg de spits om een knuffel en wilde hem bovendien een video van haar kamer laten zien. Ze gaf aan dat ze de beelden al eerder via Instagram naar de aanvaller had gestuurd, maar daarop had zij nooit een reactie ontvangen. Weghorst legde vervolgens uit waarom de beelden hem waren ontgaan.

Weghorst verklaart stilte op social media

"Ik zal even zeggen: mijn Instagram gebruik ik eigenlijk niet meer, dus daarom heb ik je berichtje niet gezien", sprak de spits eerlijk tegenover de jonge fan. Om het goed te maken, bekeek de routinier de video van de Ajax-kamer alsnog tijdens de bijeenkomst en deelde hij de gevraagde knuffel uit aan zijn bewonderaar.

Andere Ajacieden domineren nu het platform

Hoewel Weghorst met bijna een miljoen volgers nog altijd een groot bereik heeft, is hij zijn status als populairste Ajacied op Instagram inmiddels kwijt. Die rol is overgenomen door Oleksandr Zinchenko en Maarten Paes. Zinchenko, de aanvoerder van Oekraïne, voert de lijst aan met 2,4 miljoen volgers. Hij wordt op de voet gevolgd door doelman Paes, die mede door zijn interlandcarrière bij Indonesië kan rekenen op 2,3 miljoen volgers op het medium.