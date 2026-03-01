Live voetbal 5

Ronald de Boer hoopt dat Wout Weghorst zijn contract verlengt bij Ajax

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
1 maart 2026, 13:01

Ronald de Boer hoopt dat Ajax komende zomer geen afscheid neemt van Wout Weghorst. De analist ziet in de boomlange spits nog altijd een belangrijke kracht en hoopt dat hij zijn contract verlengt in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik vind Wout nog steeds van grote waarde", vertelt De Boer in gesprek met de NOS. "Ondanks dat Ajax een slecht seizoen draait, is hij nog altijd een van de meest stabiele spelers in de selectie. Ja, ik zou Wout zeker houden. Volgens mij zijn er ook niet echt goede vervangers voor hem."

De Boer begrijpt dat Weghorst niet de typische Ajax-spits is, maar stelt dat dit ook niet per se nodig is. "Wout is niet de meest gepolijste spits, zoals de fans dat graag bij Ajax zien. Maar ja, Guus Til is dat ook niet en die wordt erg gewaardeerd bij PSV. Als types als Patrick Kluivert of Marco van Basten er niet zijn, dan moet je kijken naar wat je wél hebt. Dan vind ik Weghorst een prima alternatief."

Als voorbeeld haalt De Boer de wedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard aan, die met 4-1 werd gewonnen. "Tegen Fortuna Sittard zie je toch weer dat belangrijke balletje dat hij aflegt op Mika Godts. Wout doet weinig fout, moet ik zeggen."

Transfer naar FC Twente

Toch vreest De Boer dat Weghorst deze zomer vertrekt bij Ajax, mede omdat hij doorgaans geen basisspeler is in Amsterdam. "Accepteert hij die rol opnieuw? Ik denk het eigenlijk niet", zegt hij. "Dus ik verwacht dat hij voor een ander avontuur kiest Het gerucht gaat dat FC Twente interesse heeft. En dat zou ook absoluut een mooie afsluiting zijn van zijn carrière."

PEC - Ajax

PEC Zwolle
0 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
24
16
43
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

