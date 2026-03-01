Willem Weijs heeft zondag bij Goedemorgen Eredivisie gereageerd op zijn ontslag bij Jong Ajax. Jordi Cruijff besloot ruim een week na zijn aanstelling als technisch directeur in Amsterdam om Weijs op non-actief te zetten. Óscar García werd aangesteld als zijn opvolger.

Cruijff begon in februari als technisch directeur bij Ajax en drukte vrij snel zijn stempel op de club. Anderhalve week na zijn eerste werkdag, maakten de Amsterdammers bekend dat Weijs per direct op non-actief was gezet. García werd aangesteld als zijn opvolger. Zondag heeft Weijs voor het eerst gereageerd op zijn vertrek uit Amsterdam. “Het is wel een beetje geland”, laat de clubloze trainer weten.

“Je kunt je voorstellen dat het in eerste instantie toch wel wat heftige reacties oproept. Alleen kan ik geen verantwoordelijkheid dragen voor een beslissing die iemand anders heeft genomen”, gaat Weijs verder. De trainer benadrukt dat hij zijn ontslag helemaal niet zag aankomen. “Afgelopen zomer werd ik door Marijn Beuker gebeld met de mededeling dat er wat wijzigingen zouden komen in de staf van Ajax 1, en dat ze hadden overwogen om mij ook toe te voegen als assistent. uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan, en kozen ze voor Frank Peereboom”, blikt hij terug.

Weijs ging uiteindelijk aan de slag bij Jong Ajax. “Voor mij een enorme eer”, geeft hij aan. “Ik heb toen wel meteen tegen Marijn gezegd: ik hoop wel dat ik een vast team tot mijn beschikking krijg.” Beuker wilde daar wel in mee gaan. “Marijn zei dat ze dat graag anders wilden doen, en dat we dan twee dagen van tevoren al met de jongens konden trainen die we beschikbaar zouden hebben.” In praktijk kwam dat er niet van. “Al snel merkte ik dat er wat zand in de motor kwam en het moeizamer ging.”

Grim tikte Weijs op de vingers

In de voorbereiding moest de staf van Jong Ajax verschillende spelers van Onder 19 van hun vakantie bellen. “Toen merkte ik al dat het niet ging zoals we wilden. Heel veel jonge jongens en wisselingen.” Weijs weet nog dat hij op een gegeven moment vleugelverdediger Gerald Alders moest opstellen in het centrum en als controleur, omdat er geen andere opties waren. “Fred Grim, toen nog head of coaching, zei toen: dat gaan we niet meer doen. Spelers moeten zich ontwikkelen op hun eigen positie. Maar dat draagt niet bij aan presteren.”

Weijs stelt dat het op menselijk vlak geen makkelijke periode is geweest voor Jong Ajax onder zijn leiding. “Er is ontzettend veel gebeurd in dit team. Daarmee doel ik het overlijden van Elisa, de vriendin van Mark Verkuijl.” Hij maakt de vergelijking met Liverpool, waar Diogo Jota afgelopen zomer overleed. “Er gebeurt gewoon heel veel. Overall kun je zeggen dat de manier hoe het proces is verlopen, als je dan kijkt naar het menselijke aspect, niet de schoonheidsprijs verdient”, besluit hij.