Met de komst van Óscar García als nieuwe trainer van Jong Ajax, zijn er ook wat wijzigingen doorgevoerd in het talententeam van de Amsterdammers. Zo speelt , achterneef van de huidige premier, de laatste wedstrijden als buitenspeler. Die positiewisseling werd niet met hem gecommuniceerd.

Jetten staat eigenlijk de boek als linksback en speelde daar ook het gros van zijn wedstrijden. Dat een speler op een andere plek wordt uitgeprobeerd is op zich niet gek, maar blijkbaar werd dit niet gecommuniceerd richting de jongeling. "Het kwam wel als een verrassing, want de trainer sprak er niet met me over", vertelt Jetten in gesprek met Ajax Life. "Hij zette me er neer en ik moet gewoon mijn taken uitvoeren. Deze keer was dat aan de rechterkant, maar ik denk dat hij zag dat ik op meer plaatsen uit de voeten kan."

Met 'deze keer' doelt Jetten op het laatste duel van Jong Ajax, waarbij Helmond Sport met 5-1 werd verslagen. De 18-jarige speler met Zuid-Afrikaanse roots scoorde eenmaal en gaf recentelijk ook al een assist tegen FC Dordrecht. Jetten is dan ook zeer belangrijk in de wederopstanding van Jong Ajax, dat tot nog toe aan een dramatisch seizoen bezig was. In de laatste drie duels werden er echter zeven punten gepakt.

Jetten heeft goede hoop op een sterke seizoensslotfase met de jeugd van Ajax en hoopt daaraan zijn steentje bij te kunnen dragen. Zijn veelzijdigheid is daarbij een groot pluspunt: het talent speelde de afgelopen jaren al op veel plekken. "Zelfs in de spits of centraal achterin. Het bevalt me wel", zegt hij. "Volgens mij vul ik het aardig in. Het is sowieso nuttig dat ik vrij allround ben, ook met het oog op het eerst elftal."