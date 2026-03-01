Supporters van Ajax zijn absoluut niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Sander van der Eijk in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De arbiter kende geen strafschop toe aan Ajax, ondanks ingrijpen van de VAR.
Het ging om een opmerkelijk moment in de slotfase van de eerste helft tussen PEC Zwolle en Ajax. Davy Klaassen probeerde met een halve omhaal het doel van Tom de Graaff onder vuur te nemen, maar onderweg toucheerde de bal de hand van PEC Zwolle-middenvelder Zico Buurmeester.
Voor VAR Dennis Higler was dat reden genoeg om Van der Eijk naar de beelden te laten kijken. De scheidsrechter nam uitgebreid de tijd om het moment te beoordelen, maar besloot uiteindelijk geen strafschop toe te kennen aan Ajax. Dat zorgde op sociale media voor de nodige verbazing onder supporters van de Amsterdamse club.
"Ajax verdient niets qua spel, maar dit is een honderd procent penalty", schrijven meerdere supporters op sociale media. "Tuurlijk was een voorsprong voor Ajax compleet onterecht geweest, maar het is natuurlijk absurd dat hier geen strafschop voor wordt gegeven. De Nederlandse scheidsrechters worden echt met de week gênanter", schrijft een ander.
ESPN-analist Kees Kwakman was eveneens verbaasd over de beslissing van Van der Eijk. "Ik geef hier niet graag een penalty voor, maar als je kijkt naar de strafschoppen die eerder zijn toegekend, is dit er ook een."
