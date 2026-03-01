Kees Kwakman was zondagmiddag niet te spreken over het optreden van bij Ajax. De ESPN-analist zocht naar verklaringen voor de matige wedstrijd van de Belg en noemde daarbij de ramadan als mogelijke factor.

Godts is dit seizoen met dertien doelpunten de absolute uitblinker bij Ajax, maar daar was zondagmiddag in het MAC3Park Stadion tegen PEC Zwolle (0-0) weinig van terug te zien. De buitenspeler kwam nauwelijks in het spel voor, wat zorgde voor ergernis bij Kwakman.

"Er is geen enkele diepgang bij Ajax", begon de analist in de rust van de wedstrijd. "Niet bij Oscar Gloukh, niet bij Klaassen. Die staat er vaak al. Bij Godts ook niet. Hij komt heel veel in de bal. Je moet die bal ook af en toe erachter gooien. Je moet soms op de gok gaan lopen en die ballen erachter neerleggen."

Kwakman had in dat opzicht meer verwacht van Godts, die wekelijks zijn individuele klasse laat zien op de Nederlandse velden. De analist zocht naar mogelijke verklaringen voor het optreden van de Belg. "Godts heeft ramadan, misschien is dat een reden", aldus Kwakman. "Ik vind hem heel vlak spelen, bijna zonder energie. De diepgang ontbreekt en dat is juist wat hij aan zijn spel heeft toegevoegd. Daar is nu niks van te zien. Het is apathisch."