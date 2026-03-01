Live voetbal 5

Mika Godts maakt weinig indruk: 'Hij heeft ramadan, misschien is dat de reden?'

Mika Godts Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
Redactie FCUpdate
1 maart 2026, 14:57   Bijgewerkt: 15:03

Kees Kwakman was zondagmiddag niet te spreken over het optreden van Mika Godts bij Ajax. De ESPN-analist zocht naar verklaringen voor de matige wedstrijd van de Belg en noemde daarbij de ramadan als mogelijke factor.

Godts is dit seizoen met dertien doelpunten de absolute uitblinker bij Ajax, maar daar was zondagmiddag in het MAC3Park Stadion tegen PEC Zwolle (0-0) weinig van terug te zien. De buitenspeler kwam nauwelijks in het spel voor, wat zorgde voor ergernis bij Kwakman.

Artikel gaat verder onder video

"Er is geen enkele diepgang bij Ajax", begon de analist in de rust van de wedstrijd. "Niet bij Oscar Gloukh, niet bij Klaassen. Die staat er vaak al. Bij Godts ook niet. Hij komt heel veel in de bal. Je moet die bal ook af en toe erachter gooien. Je moet soms op de gok gaan lopen en die ballen erachter neerleggen."

Kwakman had in dat opzicht meer verwacht van Godts, die wekelijks zijn individuele klasse laat zien op de Nederlandse velden. De analist zocht naar mogelijke verklaringen voor het optreden van de Belg. "Godts heeft ramadan, misschien is dat een reden", aldus Kwakman. "Ik vind hem heel vlak spelen, bijna zonder energie. De diepgang ontbreekt en dat is juist wat hij aan zijn spel heeft toegevoegd. Daar is nu niks van te zien. Het is apathisch."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Dick Schreuder Ajax

Schreuder toch naar Ajax? ‘Dit transferbedrag houdt nooit stand bij de rechter’

  • do 26 februari, 09:48
  • 26 feb. 09:48
  • 8
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
855 Reacties
245 Dagen lid
727 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beste speler van de Eredivisie

Kicker
73 Reacties
596 Dagen lid
130 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen Godts maar heel Ajax speelt de laatste tijd matig tot slecht. Dat ligt toch voornamelijk aan de trainer die zo snel mogelijk vervangen moet worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
855 Reacties
245 Dagen lid
727 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beste speler van de Eredivisie

Kicker
73 Reacties
596 Dagen lid
130 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen Godts maar heel Ajax speelt de laatste tijd matig tot slecht. Dat ligt toch voornamelijk aan de trainer die zo snel mogelijk vervangen moet worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PEC - Ajax

PEC Zwolle
0 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
13
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws