Grim wisselt niet na dramatische eerste helft in Zwolle: Ajax-fans verbijsterd

Fred Grim
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
1 maart 2026, 13:36

Ajax speelde zondagmiddag een dramatische eerste helft bij PEC Zwolle en kwam amper bij het doel van Tom de Graaff. Toch besloot trainer Fred Grim direct na rust geen wissels door te voeren: Ajax-fans zijn verbijsterd.

PEC Zwolle mag dan een niet te onderschatten tegenstander zijn, het niveau dat Ajax zondag voor rust op de mat legde was niet om over naar huis te schrijven. Mogelijk was het zelfs de slechtste eerste helft dit seizoen van de Amsterdammers.

De Zwollenaren waren veruit de betere, terwijl er bij de hoofdstedelingen van alles misging. Vooral in de opbouw was de uitploeg bijzonder matig. Menig fan had dan ook een ingreep van Grim verwacht in de rust, maar de trainer besloot geen wijzigingen door te voeren. Ajax-fans snappen daar helemaal niks van, zo laten zij op X weten.

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

