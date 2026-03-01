Live voetbal 5

Aanstelling García bij Ajax masterplan Cruijff? 'Misschien is hij ons drie stappen voor'

Oscar García
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
1 maart 2026, 13:25

Óscar García werd onlangs aangesteld als trainer van Jong Ajax en plots weet het talententeam weer wat winnen is. Volgens Hans Kraay junior kan de Spaanse trainer best wel eens onderdeel zijn van een masterplan van Jordi Cruijff.

Als een van de eerste maatregelen van de nieuwe technisch directeur liet Cruijff Willem Weijs vertrekken en zette hij García op zijn plek. Er werd spottend gereageerd op het aanstellen van een Spaanse trainer bij Jong Ajax, maar sindsdien gaat het beter met het jeugdteam. In de laatste drie wedstrijden werden er zeven punten gepakt.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN wordt de omzetting besproken. "Cruijff wil winnaarsmentaliteit terugbrengen en heeft García daar neergezet." De Spanjaard heeft al veel ervaring in het trainersvak, waaronder bij Brighton & Hove Albion, AS Saint-Étienne en Stade de Reims.

Oorspronkelijk zag Kraay de ideale opvolger van Fred Grim bij NEC rondlopen. "Ik heb gezegd: misschien is het handig als Cruijff met Dick Schreuder gaat praten. Misschien is Cruijff ons wel drie stappen voor met García." Volgens de ESPN-analist zou de Spaanse trainer wel eens de nieuwe oefenmeester van Ajax 1 kunnen worden. "Dat hij (Cruijff, red.) García voor de leeuwen heeft gegooid... Of nou ja, niet voor de leeuwen gegooid, maar laten proeven aan Ajax. Misschien heeft hij wel in zijn achterhoofd gehad: als García het goed doet bij Jong Ajax, dan schuif ik hem door." Of dat ook echt het geval gaat zien, valt nog te bezien.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Dick Schreuder Ajax

Schreuder toch naar Ajax? ‘Dit transferbedrag houdt nooit stand bij de rechter’

  • do 26 februari, 09:48
  • 26 feb. 09:48
  • 8
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
89 Reacties
130 Dagen lid
125 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een jong trainer met eigen assistenten.... Hij is gewoon de trainer van Ajax 1 voor seizoen 26/27

Jagerman
74 Reacties
69 Dagen lid
103 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Veluwe Een jonge trainer van 53 jaar met eigen assistenten die nagenoeg bij alle clubs is ontslagen. Die wordt de nieuwe trainer van Ajax 1🤣🤣

12deman
850 Reacties
245 Dagen lid
726 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

“Misschien” Wellicht niet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
89 Reacties
130 Dagen lid
125 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een jong trainer met eigen assistenten.... Hij is gewoon de trainer van Ajax 1 voor seizoen 26/27

Jagerman
74 Reacties
69 Dagen lid
103 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Veluwe Een jonge trainer van 53 jaar met eigen assistenten die nagenoeg bij alle clubs is ontslagen. Die wordt de nieuwe trainer van Ajax 1🤣🤣

12deman
850 Reacties
245 Dagen lid
726 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

“Misschien” Wellicht niet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jordi Cruijff

Jordi Cruijff

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
24
16
43
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws