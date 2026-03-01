Óscar García werd onlangs aangesteld als trainer van Jong Ajax en plots weet het talententeam weer wat winnen is. Volgens Hans Kraay junior kan de Spaanse trainer best wel eens onderdeel zijn van een masterplan van Jordi Cruijff.

Als een van de eerste maatregelen van de nieuwe technisch directeur liet Cruijff Willem Weijs vertrekken en zette hij García op zijn plek. Er werd spottend gereageerd op het aanstellen van een Spaanse trainer bij Jong Ajax, maar sindsdien gaat het beter met het jeugdteam. In de laatste drie wedstrijden werden er zeven punten gepakt.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN wordt de omzetting besproken. "Cruijff wil winnaarsmentaliteit terugbrengen en heeft García daar neergezet." De Spanjaard heeft al veel ervaring in het trainersvak, waaronder bij Brighton & Hove Albion, AS Saint-Étienne en Stade de Reims.

Oorspronkelijk zag Kraay de ideale opvolger van Fred Grim bij NEC rondlopen. "Ik heb gezegd: misschien is het handig als Cruijff met Dick Schreuder gaat praten. Misschien is Cruijff ons wel drie stappen voor met García." Volgens de ESPN-analist zou de Spaanse trainer wel eens de nieuwe oefenmeester van Ajax 1 kunnen worden. "Dat hij (Cruijff, red.) García voor de leeuwen heeft gegooid... Of nou ja, niet voor de leeuwen gegooid, maar laten proeven aan Ajax. Misschien heeft hij wel in zijn achterhoofd gehad: als García het goed doet bij Jong Ajax, dan schuif ik hem door." Of dat ook echt het geval gaat zien, valt nog te bezien.