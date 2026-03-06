Büttner keert terug op De Vijverberg: 'Een fluitconcert? Het doet mij niet veel'

Zijn terugkeer op De Vijverberg in het shirt van Vitesse eindigde vorig seizoen in een nachtmerrie. kreeg een rode kaart en verloor vervolgens met 3-1 van De Graafschap. Zondag staat de 37-jarige linksback opnieuw tegenover zijn oude club. Van revanchegevoelens wil hij echter niets weten. "Die heb ik niet", vertelt hij in gesprek met FCUpdate.

Het was 29 september 2024, toen Büttner na 55 minuten spelen met een rode kaart van het veld werd gestuurd tijdens het duel tussen De Graafschap en Vitesse. Een pijnlijk moment, want het was de eerste keer dat de verdediger terugkeerde op De Vijverberg na zijn overstap naar Vitesse. "Dat ik daar de vorige keer een rode kaart heb gekregen, die trouwens onterecht was, zorgt er niet voor dat ik deze wedstrijd anders in zal gaan", blikt Büttner vooruit.

Artikel gaat verder onder video

"Het is wel een speciale wedstrijd", vervolgt de linksback van Vitesse. "Ik kom er vandaan, mijn familie komt er vandaan en mijn vrienden wonen er. Die vrienden zijn ook voor De Graafschap en zullen op de tribune zitten. Dat is wel mooi. Het is een andere uitwedstrijd dan normaal."

Fluitconcerten

Dat het een beladen duel is, staat vast. De kans is groot dat Büttner net als een jaar geleden met een striemend fluitconcert ontvangen zal worden op De Vijverberg. Hij speelde 69 wedstrijden voor de Achterhoekse club en de overstap die Büttner in de zomer van 2024 maakte naar de grote rivaal van de Superboeren werd dan ook niet gewaardeerd.

Büttner relativeert het: "Het is een gedeelte van het publiek dat mij uitfluit, maar er is ook een heel groot gedeelte dat positief is. Maar het doet mij niet veel als mensen fluiten", stelt de routinier. "Er zijn genoeg mensen in Doetinchem die positief over mij zijn, dus dat is voor mij veel belangrijker dan de negativiteit."

Trots op Vitesse

De oud-speler van Manchester United en Dinamo Moskou hoopt dat Vitesse zondag kan verrassen tegen de nummer drie van de ranglijst. "Het gevoel is goed bij ons. We hebben vorige week gewonnen (2-0 tegen Jong AZ, red.), dus dat geeft sowieso vertrouwen. Ik denk dat wij als team goed bezig zijn en dat zien we ook aan de resultaten. We verliezen weinig."

Volgens Büttner is het bijzonder hoe Vitesse zich dit seizoen heeft herpakt na een uiterst onrustige zomer, waarin het voortbestaan van de club op het spel stond en er een nieuwe selectie moest worden opgebouwd. "We wisten eerst elkaars naam niet eens, en als je dit dan neerzet is het wel iets om trots op te zijn. Het is heel erg knap", beseft hij.

Nacompetitie?

Stiekem droomt de 37-jarige Doetinchemmer nog van deelname aan de play-offs met Vitesse. Dat zou kunnen, want zondag start in de Keuken Kampioen Divisie de vierde periode en valt er voor de allerlaatste keer een play-offticket te bemachtigen. "We willen deze periode bovenin mee gaan draaien, maar daar hebben we nog meer stabiliteit voor nodig. Als dat ons lukt, kunnen we een reeks neerzetten. Dat proberen we nu voor elkaar te gaan krijgen."