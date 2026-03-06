Maurice Steijn vertrekt na dit seizoen als trainer van Sparta, en dus moeten de Kasteelheren op zoek naar een nieuwe oefenmeester. In Sparta naar Voren!, de podcast van Rijnmond, nemen Anton Slotboom, Frank Stout en Philip van Es enkele namen door. Eén opvallende optie is Sarina Wiegman.

Steijn maakte vier dagen geleden bekend te vertrekken bij Sparta. De oefenmeester gaat na dit seizoen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Gerard Nijkamp, technisch directeur van de Rotterdammers, liet weten dat Sparta op zoek gaat naar een Nederlandse trainer die succesvol is, spelers beter kan maken en jeugd kan inpassen.

Artikel gaat verder onder video

De naam van Alex Pastoor, die Sparta in 2016 naar de Eredivisie leidde, wordt genoemd: “Ik denk uiteindelijk dat het eerste telefoontje naar Paul Simonis gaat. Vanwege de link met Sparta”, zegt Slotboom. In dat geval kan de club uit Rotterdam-West ook naar Ruben den Uil van Excelsior bellen, vindt Stout.

“Met Go Ahead speelde hij echt leuk voetbal, ook nog eens met materiaal dat lijkt op wat Sparta nu heeft. Dus waarom zou je het niet doen? Dan heb je ook een mooi rond cirkeltje”, beargumenteert Slotboom.

Sarina Wiegman naar Sparta?

Vervolgens komt de naam van Sarina Wiegman ter sprake, dankzij een kijkersvraag. Wiegman is een van de succesvolste vrouwelijke trainers en werd meerdere malen verkozen tot FIFA-coach van het jaar. Op dit moment is ze bondscoach van de Engelse nationale ploeg.

Slotboom ziet de komst van Wiegman naar Sparta helemaal zitten: “Dat zou fantastisch zijn. Gezien de historie van onze club – waar veel dingen in de voetballerij voor het eerst zijn gebeurd – zou dit echt een fantastische ervaring zijn. Ze zou een heel goede trainer voor Sparta zijn.”

Toch denkt Slotboom dat de komst niet gemakkelijk wordt. “Maar zij verdient een miljoen pond bij de FA in Engeland. Verder zou ik überhaupt geen andere vrouwelijke trainer kunnen opnoemen”, aldus de journalist.