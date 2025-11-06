Live voetbal 19

Slot, Slegers en Wiegman hebben nominatie op zak voor beste trainer ter wereld

Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa
Foto: © Imago
6 november 2025, 18:32

Arne Slot maakt kans om verkozen te worden tot beste trainer ter wereld. De manager van Liverpool is genomineerd voor de FIFA's Best-award. Bij de vrouwen maken twee Nederlandse trainers kans: Sarina Wiegman (bondscoach Engeland) en Renée Slegers (trainer Arsenal).

Slot veroverde vorig seizoen met Liverpool het kampioenschap in Engeland. Ook bereikte hij de finale van de EFL Cup, waarin Newcastle United te sterk was. De Community Shield-trofee moest Liverpool aan Crystal Palace laten, terwijl the Reds in de Champions League niet verder kwamen dan de achtste finale. Slot is dan ook zeker niet de favoriet voor de award.

De Nederlander krijgt concurrentie van Javier Aguirre (Mexico), Mikel Areta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) en Roberto Martínez (Portugal). Luis Enrique won eerder al met overmacht de Johan Cruijff Trofee voor beste trainer op het Ballon d'Or-gala; Slot werd toen vierde.

Wiegman, de bondscoach van Engeland, won afgelopen zomer voor de derde keerop rij het EK. Slegers won de Women’s Champions League met Arsenal, door FC Barcelona te verslaan in de finale. Verder zijn Jonatan Giráldez (Olympique Lyonnais), Sonia Bompastor (Chelsea) en Seb Hines (Orlando Pride) genomineerd. Stemmen kan tot en met 28 november; de winnaars worden in december bekend.

