Noa Vahle laat vrijdag in SBS-programma Nieuws van de Dag haar licht schijnen over de vraag wie John Heitinga moet opvolgen als trainer van Ajax. Tafelgenoot Ronald Molendijk oppert de in het vrouwenvoetbal uiterst succesvolle Sarina Wiegman, maar die suggestie wordt door Vahle direct van tafel geveegd.

Na het ontslag van Heitinga, die donderdag op straat werd gezet, circuleren verschillende namen in het geruchtencircuit. Vooral die van voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag. Vahle begrijpt waarom: "Omdat dat de meest logische kandidaat is. Hij kent de club en ik denk dat hij echt wel nét even iets meer uit deze selectie kan halen dan John Heitinga. Nee, hij kan er absoluut geen kampioen mee worden. En ik denk ook geen top-twee en ook geen top-drie."

Volgens Vahle hoeven de financiën niet per se een obstakel te zijn bij een eventuele terugkeer van Ten Hag in de Johan Cruijff ArenA. "Hij heeft de afgelopen jaren miljoenen aan ontslagvergoedingen gekregen, dus ik denk niet dat hij het voor het geld moet doen", aldus de sportverslaggever.

De kans dat Alex Pastoor het wordt acht Vahle dan weer niet erg groot: "Hij heeft onwijs veel visie en is tactisch ontzettend goed, maar heeft niet de ervaring van het coachen van een topclub. Almere City is net even wat anders dan Ajax. De kans dat dat hem wordt is nihil." Een buitenlandse trainer, zoals bijvoorbeeld Xavi Hernández, wordt ook als optie gezien. Ook de naam van Mark van Bommel valt, maar dat lijkt Vahle weer niet erg voor de hand liggend. "Dat is net te gevoelig, dat is natuurlijk echt een PSV-man", denkt ze. Molendijk komt vervolgens met Wiegman op de proppen, "Omdat ze zo goed gepresteerd heeft, overal waar ze komt." Vahle veegt de suggestie echter direct van tafel. "Nee, sorry. Ik wil heel erg meedoen in 2025, maar jongens... het vrouwenvoetbal en het mannenvoetbal zijn echt twee aparte werelden. Sorry, ik vind dat. Niet per definitie een vrouw niet, maar zij kan dat niet."

Later passeert nog een aantal namen de revue. Louis van Gaal gaat het niet meer doen, zo bezweert Vahle. Zijn vroegere pupil Frank de Boer zou wél een optie kunnen zijn, denkt ze. "Hij heeft denk ik heel lang niks meer gedaan. Hij kent de club natuurlijk ook heel goed, is vier keer kampioen geworden. De vraag is of hij überhaupt nog een keer een club wil trainen", zegt Vahle. De Boer (55) heeft sinds eind 2023 geen trainersfunctie meer bekleed.

